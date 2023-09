Anghel Damian este un tată model: „Un efort colosal”. Scenaristul a găsit echilibrul între familie și carieră

Anghel Damian și iubita lui, Theo Rose, și-au dus relația la nivelul următor, la jumătatea lunii iunie, când artista a adus pe lume primul ei copil. De atunci, lucrurile s-au schimbat mult, deoarece Sasha Ioan are nevoie de toată atenția lor și au trebuit să se adapteze din mers.

Deși artista a mărturisit că primesc ajutor în creșterea copilului, situația nu este deloc ușoară, mai ales acum, când copilul este mic și trebuie supravegheat în permanență. Anghel Damian nu stă departe de atribuțiile de tată și se implică și el la fel de mult precum Theo o face.

Micuțul Sasha Ioan și-a făcut apariția în momentul în care Theo și Anghel erau în primele luni de relație, dar și extrem de ocupați profesional, ceea ce i-a obligat să se adapteze repede și să găsească soluții, într-un ritm mai alert.

„E un efort colosal. Mărturisesc că știam că o să fie greu. Este mai greu decât mi-am imaginat. Dar până la urmă când vezi trailer-ele care sunt așa un prim pas către ieșirea în lume, parcă simți că ai uitat de tot greul și a meritat tot efortul. Sunt momente, îți mărturisesc, în care te întrebi cum o scoți la capăt cu tot, cu viața. Pe lângă asta există și viață”, a mărturisit Anghel Damian, conform Ego.

Cu toate acestea, partea bună este că micuțul este foarte cuminte, ceea ce le permite să se poată ocupa și de latura profesională destul de bine. Anghel este de părere că cel mic înțelege ritmul de viață al părinților săi și îi „ajută” în acest sens, deoarece nu creează probleme.

„Nu cred că sunt genul care se stresează. Am fost foarte liniștit, nu știu dacă relaxat este cuvântul, dar am fost liniștit. În sensul în care mi-am imaginat că or să fie niște lucruri pe care o să trebuiască să le învățam, mi-am imaginat că o să fie o perioadă dificilă, mi-am imaginat că o să fie o perioadă extrem de fericită și am primit în plus față de ceea ce mi-am imaginat. Pe toate planurile.

Pe de altă parte știu că și părinții și bunicii noștri, străbunicii noștri, au trecut prin aceleași lucruri ca noi și că până la urmă au scos-o la capăt. Iată-ne pe noi aici, existând în carne și oase, suntem bine, respirăm. Suntem pe un drum al nostru, lucrăm, muncim, facem lucruri.

Așa că mă gândesc că pot și eu să fac ce au făcut părinții mei, ce au făcut bunicii mei”, a mai mărturisit scenaristul.

În cazul lor, nopțile sunt mai liniștite decât în cazul altor părinți. Micuțul se trezește doar de două ori și, peste zi, este liniștit, ceea ce le permite să îl ia cu ei peste tot, inclusiv în locurile publice, unde oamenii merg să se relaxeze.

