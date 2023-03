Anna Lesko, despre problemele de sănătate, dar și despre modul în care vede relațiile: "Femeia este pilonul"

Anna Lesko a venit la podcastul lui Horia Brenciu - Lucruri simple, și a mărturisit că ea, în cadrul interviului, a venit să vorbească sincer și să se arate așa cum este.

Cu sinceritate, a mărturisit: "Eu nu mă arăt nici pe scenă așa cu sunt, cu sensibilitățile mele, aici sunt așa cum sunt eu."

Cu sinceritate, Anna Lesko a povestit despre problemele de sănătate avute în trecut și despre tratamentele dureroase pe care le-a depășit:

„Eu coseam într-o poziție nefirească. Și Anushka, că așa mi se spunea, cosea așa de la 8 ani. Să nu vă imaginați că mama ne exploata sau ceva. Eu la 8 ani făceam ciorbă. Ciorbă găteam. Borș din sfeclă roșie. Ăsta a fost primul fel de mâncare pe care noi l-am învățat să-l facem. Și de acolo, stând așa, eu am dobândit această scolioză."





"La orele de sport profesoara îmi spunea: nu e ok, nu stai bine. M-a dus la director, pentru mine a fost o panică totală. Eram terminată, nu știam ce se întâmplă.(...) Mama a fost anunțată și am început un fel de terapie foarte dureroasă. Sport oricum făceam. Eram o fire foarte dinamică și energică și să mă mai consum și acolo puțin. Am făcut un fel de gimnastică medicală foarte dureroasă. Mă punea în niște poziții și apăsa în același timp pe coloană. Și apoi venea o doamnă care îmi făcea un masaj extrem de dureros. Ferească Sfântul prin ce am trecut. Îmi curgeau lacrimile, dar trebuia să facem."

Pentru a se recupera, Anna Lesko a trecut printr-un proces foarte dureros:

După care, după 9 luni, aproape un an, cu acest chin teribil, patru ani am dormit pe scândură acasă, pe podea. Apoi totul s-a încununat cu dansul. După ce m-am îndreptat, doctorii au spus: din clipa asta trebuie să înceapă dansul. Și m-am dus la aerobic, la gimnastică ritmică. Am început pe la 12 ani”, a mai spus Anna Lesko.





Anna a mai povestit și despre modul în care vede relațiile

"Într-o relație e important să muncești foarte mult, foarte mult! Pentru că suntem extrem de diferiți! Dacă termini o relație și nu ai înțeles nimic, degeaba. (...) Vreau să le transmit fetelor: femeia ar trebui să fie pilonul principal în relație, de la ea pleacă totul. (...) Ele se plâng după raport sexual că ea nu mai primește aceeați atenție, nu mai e ridicată în slăvi.(...) Eu, de multe ori, când am simțit asta, am vorbit, am spus.(...) Unde aflu eu că e simplu, estrogenul nostru se împletește cu oxitocina. (...) La final, ea vrea să îi mai spună nimicuri, să atârne de el, el caută ceva de ronțăit, caută telecomanda. (...) Mai sunt unii drăguți, care mai fac eforturi, dar..."

"Pentru mine relația azi e altfel decât înainte, Eu lucrez la cea mai bună versiune a mea, îmi place să fiu critică cu mine, dar ce ți-am zis eu înseamnă să fii bine cu sinele tău. Și el trebuie să fie la fel, altfel se sperie de mine. Respectul e important, noi trebuie să ne respectăm. Comunicarea e foarte importantă. Bazaconii să nu îi spui că îl iubești. Tu poți să te comporți într-un fel ca să îl ții în fibrilații."

Eu mi-am închipuit femeia perfectă.(...) E foarte important să fii feminină. Să fii caldă, să fii duioasă! Off! Să îi primești la tine acasă cu un dor, deși și tu ai o groază, am și eu o groază. Sunt atât de încărcată. Am înțeles de la bunica mea și mama mea, bunica mea a zis că noi muncim înzecit. (...) Bunica spunea că trebuie să fii foarte concisă, ca să te asculte ca lumea, altfel l-ai pierdut. Sau trunchiază discuția, azi un pic, mâine un pic."



