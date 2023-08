Anna Lesko, imaginea perfecțiunii la plajă. La 44 de ani, fascinează în costum de baie

Nu ai cum să nu întorci privirea după Anna Lesko… mai ales atunci când își face apariția la plajă. Cântăreața în vârstă de 44 de ani este posesoarea unor forme perfecte, pe care și le-a etalat într-un costum de baie negru.

Anna Lesko își încântă fanii de pe Instagram în ultima vreme cu imagini spectaculoase din vacanța ei din Italia. Cântăreața a bifat mai multe locuri de vis, de pe malul lacului Como, dar a ajuns și până în fascinanta Puglia, la Matera. Acum a venit momentul să posteze și mult așteptatele poze de la plajă.

Îmbrăcată într-un costum de baie negru, accesorizata cu un batic multicolor și cu ochelari de soare roz, Anna Lesko este imposibil de ignorat.

Vedeta este foarte preocupată de felul în care arată și e dispusă să facă sacrificii pentru corpul perfect. Anul trecut dezvăluia în revista Viva că o dată sau de două ori pe an ține o cură de detoxifiere drastică.

“Diete nu țin, am una singură de detoxifiere a ficatului (cea cu miere și lămâie, e ca un fel de limonadă, practic te hidratezi toată ziua, dar nu ai voie să mănânci nimic; este o cură drastică, între 7 și 14 zile.Nu toată lumea poate să o țină. Eu o fac o dată sau de două ori pe an). Eu nu cred în cure, eu cred într-un stil de viață echilibrat, într-o alimentație sănătoasă. Trebuie să recunosc că nu mă abțin de la pofte, dar mănânc în cantități mici. Dulce nu prea mănânc și cred că asta contează foarte mult. Am făcut sport mereu, l-am întrerupt aproximativ acum trei ani și m-am reapucat acum trei luni, sunt o fire activă, am arderile bune”, a spus Anna Lesko în Viva.