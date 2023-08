Antoaneta, Cupidon pentru nemți și românce încă din anii ’90. Cum îți poți găsi dragostea, în toamna aceasta

Când ți se pare că n-ai noroc în dragoste, este posibil ca iubirea să se afle peste granițe sau să ai nevoie de puțin ajutor. Ajutorul are și un nume: Antoaneta Hambitzer, o româncă stabilită în Germania în comunism, care de 30 de ani ajută femeile din România să-și găsească dragostea printre bărbații nemți. O pețitoare modernă care a ajutat la formarea a peste 2000 de cupluri româno-germane. Doar cei cu intenții serioase sunt ajutați să-și găsească perechea, focusul fiind pe căsătorie. Femeile beneficiază gratuit de consultanță, fără niciun risc sau obligație - singura cerință este seriozitatea.

Bărbații nemți vin săptămânal în București sau în alte orașe să cunoască potențiale partenere, iar de câteva ori pe an, Antoaneta organizează ample evenimente matrimoniale în București. Următoarele petreceri sunt plănuite în această toamnă pe 22-24 septembrie și pe 17-19 noiembrie, în Capitală. Iată cum îți poți cunoaște și tu jumătatea.

Antoaneta Hambitzer are 64 de ani și în comunism a emigrat din Arad în Germania de Vest, unde și-a urmat soțul (tot român, de profesie medic). Întâmplarea a făcut ca într-o zi să vadă în ziar o reclama la o agenție matrimonială care intermedia căsătorii între nemţi şi poloneze. Anunțul avea să-i schimbe viața. Cunoscând atât cultura din România, cât și pe cea Germania, i-a venit ideea de a înființa o agenție matrimonială care ajută bărbații nemți să-și găsească dragostea printre românce. Doar femei din România și doar bărbați din Vest.





Cum a început povestea căsătoriilor româno-germane

Antoaneta și-a deschis agenţia matrimonială în 1993, când nu existau reţele de socializare şi cererea pentru servicii matrimoniale era mare. Încă de la început, focusul a fost pe relații serioase și căsătorii. „Pot spune că am fost nu doar Cupidon, dar și un ajutor cu toată birocrația presupusă de relocarea româncelor pe care le ajutam să-și găsească un soț în Germania. Pe atunci, România nu era membră în Uniunea Europeană, iar o simplă vizită de cunoaștere în Germania era mult mai complicată decât este astăzi, cu atât mai mult stabilirea în acea țară”, povestește Antoaneta Hambitzer.

A muncit enorm pentru a-și construi o bază de date, o cartotecă de bărbați și femei, a cutreierat România în lung și în lat cu autobuze pline de nemți și a organizat petreceri cu concepte inedite și originale în marile orașe ale țării (Arad, Timișoara, București etc.). Estimează că a organizat petreceri și evenimente de cunoaștere pentru mai bine de 3000 de bărbați nemți cu care a călătorit în România, fără a-i pune la socoteală pe cei care vin în țară săptămânal pentru întâlniri individuale.

Înainte de pandemie, a cunoscut celebritatea în Germania, dupa ce postul de televiziune RTL a realizat un reality show cu ea și cu nemții în căutare de soții în Romania. Programul a avut un succes major, încurajând tot mai mulți bărbați germani că dragostea vieții lor s-ar putea afla peste hotare, mai la Est, în România.

Ce este diferit față de datingul online?

În ciuda schimbărilor aduse de Internet, apariția rețelelor de socializate și a platformelor de dating online, Antoaneta a rezistat în timp prin dedicare, seriozitate și un concept unic. Se dedică personal „matching-ului” și discută cu fiecare femeie și bărbat care apelează la ajutorul ei pentru a-și găsi perechea. Diferența între abordarea ei și rețelele de dating: totul este personalizat, iar interacțiunea între bărbați și femei este doar față în față. „Doar așa cei doi reușesc să-și dea seama dacă sunt cu adevărat compatibili. Nu la telefon, nu online. În plus, chiar și pozele pot fi înșelătoare, nimic nu se compară cu interacțiunea face to face. Întâlnirile se desfășoară întotdeauna într-un cadru sigur și sub o îndrumare atentă, cei doi – bărbatul și fata – păstrează permanent legătura cu mine. Femeile nu au absolut nicio obligație”, povestește Antoaneta.

Discuțiile se poartă în limba engleză. Majoritatea nemților vorbesc limba engleză, așadar una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească femeile este să fie vorbitoare de limba engleză la nivel conversațional. Dacă vor să se stabilească în Germania, femeile trebuie să fie dornice și dispuse să învețe și limba germană, în cele mai multe dintre cazuri.

Cum poți beneficia gratuit de ajutorul lui Cupidon

Femeile care doresc să apeleze la ajutorul Antoanei au câțiva pași simpli de parcurs. Primul pas este să se înscrie în baza de date a agenției, pe site-ul antoinette.ro. Mai departe trebuie să completeze un scurt chestionar cu întrebări legate de aspectul fizic (vârstă, greutate, înălțime etc.), personalitate și situația actuală – ce își doresc de la partener, și să adauge poze cât mai relevante și actuale.

Atât femeile, cât și bărbații pot alege dacă își doresc să aibă un profil public sau privat. Majoritatea clienților aleg să nu apară public pe Internet, așa că doar o mică parte dintre aceștia au un profil afișat online pe site-ul agenției.

După ce primește solicitarea de înscriere, Antoaneta analizează cu atenție informațiile și răspunde în scurt timp. Are loc astfel prima discuție cu persoana respectivă. „Stabilim împreună un mod în care o pot ajuta, care să țină cont de dorințele exprimate în chestionar, urmând să păstrăm legătura permanent prin telefon, Whatsapp și email. Imediat cum voi avea un bărbat interesat să o cunoască și consider că încercarea merită, îi trimit fetei poze și date despre el. Întotdeauna le spun să nu eticheteze o persoană doar după o poză-două. Experiența mi-a dovedit că peste 80% dintre căsătoriile pe care le-am legat nu ar fi avut loc dacă m-aș fi ghidat exclusiv după doleanțele clienților mei. Ori el, ori ea au refuzat la început întâlnirea, doar judecând după fotografii, dar și-au schimbat impresia după ce s-au văzut”, precizează Antoaneta.

Doar bărbații plătesc serviciul matrimonial și tot ei suportă costurile de călătorie și de petrecere a timpului liber împreună cu femeile (notele la restaurante, taxiuri etc.).

Întâlniri individuale și petreceri. În curând, noi evenimente matrimoniale la București

În fiecare săptămână, cel puțin un bărbat din Germania vine în București, Timișoara sau în alte orașe ale țării ca să se întâlnească cu femei din România. Vara, vin în fiecare săptămână cam 3-4 nemți să cunoască românce. În perioada pandemiei, din cauza restricțiilor de călătorie, întâlnirile au fost intermediate exclusiv cu românce care locuiesc în Germania, existând și acolo o mare comunitate. De îndată ce au fost eliminate restricțiile de călătorie, vizitele nemților în România s-au reluat într-o mare măsură.

Pe lângă întâlnirile individuale pe care le intermediază, Antoaneta organizează și petreceri de socializare și cunoaștere, majoritatea în București. Următoarele evenimente au loc în weekend-ul 22-24 septembrie, în București. Ultimele petreceri din acest an sunt plănuite pentru 17-19 noiembrie, în Capitală.

Profilul bărbaților nemți care își caută soții românce

Bărbații care apelează la agenția Antoanetei sunt preponderent cetățeni germani, dar și austrieci sau elvețieni. Serioși, fideli, cu educație, și nu în ultimul rând, cu o situație materială deosebită, aceștia caută o relație stabilă și de lungă durată. „Muncesc mult și nu au timp să cunoască pe cineva. Bărbații din Germania apreciază foarte mult frumusețea femeilor din România și faptul că sunt orientate spre a-și întemeia o familie”, adaugă Antoaneta.

În ceea ce privește vârsta, există 3 mari categorii: cam 25% au în jur de 35 de ani, în general nu au mai fost căsătoriți, nu au copii și își doresc o familie, 60% sunt bărbați cu vârste de aproximativ 45-50 de ani, în general divorțați, care vor să își refacă viața. O categorie mică (15%) este reprezentată de bărbații peste 60 de ani.

Femeile care își doresc parteneri nemți vor în general să înceapă o nouă viață în alte mediu, vor seriozitate, familie, respect, siguranță și alte caractere de bărbați.

Care este cheia succesului în dragoste și de ce sunt așa de mulți oameni singuri azi

Antoaneta povestește că multe femei își găsesc partenerul în decurs de doar câteva săptămâni, dar este important să fie consecvente și să lase prejudecățile la intrare.

S-a întâmplat adesea să fie dragoste la prima vedere. Dacă cele două persoane se plac, durează aproximativ 6-12 luni până se și căsătoresc, de la caz la caz.

„Depinde foarte mult și de femeile care îmi solicită ajutorul, cât de serioase, consecvente și realiste sunt. Prințul pe cal alb e posibil să nu vină niciodată. Dar un partener potrivit, cu care să te înțelegi bine și să ai o relație frumoasă, da. Așteptările realiste, consecvența și seriozitatea sunt cheia. Doar cele care își urmează doleanțele și visele până la succes și nu renunță după prima „ofertă” au șanse”, spune Antoaneta.

De altfel, acestea sunt și motivele pentru care foarte mulți oameni sunt singuri, în ziua de azi. „Cauzele pentru care mulți oameni nu au relații în zilele noastre sunt superficialitatea, prejudecățile, visele nerealiste, pretențiile exagerate de la partener. Și stau în zona de confort, nu îndrăznesc. Ca să să sari 5 metri înainte trebuie să te dai neapărat înapoi un metru, doi”, este concluzia Antoanetei.