Antonia, dans senzual în costum de baie pe TikTok. Fanii, fascinați: „Visul meu să fiu Alex Velea pentru o zi!”

Antonia își promovează noua piesă, Ping Ping, printr-o apariție incendiară pe TikTok. Artista s-a filmat dansând pe ritmurile noului hit, spre încântarea fanilor.

Peste 400.000 de oameni s-au uitat în numai 2 zile la un filmuleț cu Antonia dansând în costum de baie, la malul mării. Cântăreață și-a etalat cu mândrie abdomenul cu pătratele, impresionându-și fanii cu forma fizica excepțională.

Îmbrăcată într-un costum de baie în două piese, cu imprimeu, accesorizata cu ochelari de soare, Antonia a stârnit admirația fanilor.

„Ești perfectă!”

„Ești cea mai frumoasă femeie din România!”

„Mi-aș dori să fiu Alex Velea pentru o zi!”, i-au scris admiratorii.



Vedeta a vorbit de curând, în revista Viva, despre cum se menține în formă."Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar. Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuațîi mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini".

Antonia s-a folosit de rețelele de socializare nu doar ca să își promoveze piesa, ci și că să îi ureze „La mulți ani!” mamei sale, Alice Iacobescu.