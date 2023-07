Antonia dezvăluie secretul siluetei sale. Cum se menține în formă artista după trei nașteri

Nu este un secret faptul că Antonia are un corp de invidiat, însă nu totul este meritul geneticii. Cântăreața are grijă la alimentație, iar sportul este nelipsit din viața ei. De curând aceasta a dezvăluit pentru Viva.ro care este secretul siluetei sale.

După trei nașteri, corpul unei femei trece printr-o serie de transformări, iar Antonia nu a fost excepție. Deși artista a avut mereu o siluetă zveltă, iar Mama Natura a fost generoasă cu ea, iubita lui Alex Velea nu se lasă de izbeliște și are mare grija să se mențină în formă. Recunoaște că nu este adepta dietelor drastice și nu exclude mâncarea nesănătoasă, însă încearcă să fie atentă la ce mănâncă.

"Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar.

Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în

perioada celor trei sarcini", a spus aceasta pentru Viva.ro.

În ceea ce privește rutina de sport, Antonia a dezvăluit de cate ori merge la sala și ce o motivează să facă exerciții fizice.

"Da, fac sport, cam de trei ori pe săptămână, chiar și de cinci ori atunci când timpul îmi permite. Merg mereu la sală cu Alexandru, ne antrenăm împreună, mă ajută și mă motivează foarte mult."

