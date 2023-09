Antonia lansează „Moonlight” feat. KiDi, o piesă care celebrează dragostea și dansul

Antonia revine cu single-ul „Moonlight”, în colaborare cu KiDi. Piesa este un mix perfect de influențe afro beats, susținute de vocea remarcabilă a Antoniei, timbrul distinct al lui KiDi, totul pe un beat care creează o călătorie muzicală specială. Piesa este o sărbătoare a iubirii, a dansului și a spiritului vibrant al afrobeats-ului.

Piesa a fost scrisă de Jordan Shaw, Jonasu, KiDi, Alexandru Turcu, Achi, versuri de Jordan Shaw, Jonasu, KiDi și produsă de Alexandru Turcu și Achi. ”Moonlight” este lansată cu un vizualizator creat și editat de Bogdan Păun de la NGM Creative, o poveste de dragoste emoționantă cu pasiune și dorință.

„Această melodie este specială pentru mine, este dulce și plină de dragoste. Mă bucur de această colaborare cu KiDi pentru ”Moonlight”, stilul lui a completat frumos piesa”, a spus ANTONIA. „Antonia este o artistă foarte talentată, cu o voce unică, versatilă care merită să fie apreciată și iubită de public la nivel internațional.A fost o plăcere să colaborez cu ea pentru ”Moonlight” și sunt încântat că toată lumea se poate bucura de magia piesei”, a spus KiDi.

KiDi, pe numele său real, Dennis Nana Dwamena, este un artist originar din Ghana care a reușit să-și creeze o nișă cu vocea sa aparte și personajul fermecător. Printre cele mai relevante hituri din cariera sa se numără „Say You Love Me”, „Odo”, „Adiepena”, „Thunder”, dar și ”Say Cheese” and ”Enjoyment”. KiDi a câștigat mai multe premii de-a lungul carierei sale precum „Highlife Song of the Year” „Male Vocalist of the Year”, „Album of the Year” sau ”Artistul anului” pentru mai mulți ani consecutiv.

Anul acesta, Antonia a lansat „Ping Pong”, o melodie care completează spiritul verii prin energie, ritm și interpretare, „Dududum” cu florianrus, o melodie de dragoste care a cucerit inimile publicului, dar și „Late Night Feelings” Totodată, a fost protagonista filmului „Haita de Acțiune”, o comedie scrisă și regizată de Vali Dobrogeanu, în care artista a jucat rolul unui polițist alături de Matei Dima (BRomania), Alex Bogdan, Anca. Dinicu, Vlad Brumaru, Anca Dumitra, Iancu Sterp, Elena Chiriac, și Alex Delea.

2022 a fost anul colaborărilor pentru Antonia, artista a lansat „Una Favela” cu Qodës, o piesă care a cucerit topurile din Grecia și Bulgaria, „Send Me Your Love” cu Gromee, un cunoscut DJ și producător polonez, și „ Clap Clap" cu Gran Error și Elvana, dar și "Ibiza".

Foto: Instagram Antonia