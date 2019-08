Anunțul scriitorului George R.R. Martin pentru fanii "Game of Thrones". Ce spune despre ultimele două volume ale sale

Scriitorul George R.R. Martin a declarat că finalul serialului Game of Thrones, inspirat din cărțile sale (A song of Ice and Fire) nu va influența următoarele două romane ale sale, care vor fi lansate în curând.

George R.R Martin, autorul de romane știintifico-fantastice, a vorbit într-un interviu publicat duminică de Observer că finalul celebrului serial "Game of Thrones", inspirat din cărțișe sale nu va influența absolut deloc ultimele două volume din triologia epică "A Song of Ice and Fire".

„Nu schimbă absolut nimic. Nu poţi mulţumi pe toată lumea, aşa că trebuie să te mulţumeşti pe tine.", a declarat George Martin.







De asemenea, autorul a vorbit și despre influenţa pe care a avut-o serialul "Game of Thrones" asupra lui, el a spus: „Nu cred că serialul a fost foarte bun pentru mine. Lucrul care ar fi trebuit să mă grăbească, de fapt, m-a încetinit. În fiecare zi, mă aşezam să scriu şi, chiar dacă aveam o zi bună, mă simţeam groaznic pentru că mă gândeam: «Dumnezeule, trebuie să termin cartea. Am scris doar patru pagini, când ar fi trebuit să am patruzeci»”, spus George R.R. Martin.

Sezonul 8 din serialul "Game of Thrones" s-a terminat în luna mai al acestui an, fiind și ultimul sezon din celebra serie care a devenit un fenomen global. "Game of Thrones" a fost lansat în anul 2011 și a devenit cel mai iubit serial HBO, primind de-a lungul timpului foarte multe premii. 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani și un Peabody Award.

