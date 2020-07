Apariție rară pentru Eva Mendes și Ryan Gosling. Cum au fost surprinși cei doi împreună cu fetele lor

Ryan Gosling și Eva Mendes păstrează discreția atunci când vine vorba despre viața lor personală, așa că aparițiile lor publice sunt foarte rare.

În urmă cu câteva zile, cei doi actori au fost surprinși de paparazzi în timp ce plecau de la cumpărături împreună cu fetele lor.

”Au grijă de copiii lor singuri, fără bone sau alt ajutor. Familia e pe primul loc pentru ei”, a declarat o sursă pentru Us Weekly.

”Eva și-a programat activitățile și cariera în funcție de nevoile copiilor, iar Ryan este foarte implicat”, a adăugat aceeași persoană.

Ryan Gosling (39 de ani) și Eva Mendes (46 de ani) au jucat împreună în filmul The Place Beyond The Pines, în 2011, iar de atunci formează un cuplu. Aceștia au două fete.

