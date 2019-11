Apariție total neașteptată: Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, din nou împreună după ce au zis că divorțează

„Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat”, este anunțul șocant făcut de Alex Bodi în urmă cu o săptămână. După numai trei luni de la căsătoria lor la starea civilă, cei doi au decis că este mai bine să o ia pe “drumuri separate”. Totuși, Bianca și Alex Bodi au fost văzuți împreună, ținându-se de mână, chiar aseară la o gală importantă, acolo unde Bianca a primit un “premiu de excelență”.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au șocat pe toată lumea aseară când și-au făcut apariția zâmbind , ca doi îndrăgostiți, la un eveniment care a avut loc la Palatul Parlamentului. Se pare că Bianca l-a iertat pe Bodi după toate certurile din ultimele trei luni, care făcuseră relația lor din ce în ce mai tensionată. Tabloidele au scris că Bianca a fost cea care a depus actele de divorț, după mai multe acte extrem de violente din partea soțului său.

Îmbracați la patru ace, cei doi au zâmbit și s-au purtat ca și cum nimic rău nu s-ar fi întâmplat între ei.

Îmbrăcată într-o rochie neagră de gală, din dantelă, decoltată și mulată pe trupul ei de sirenă, Bianca Drăgușanu a atras toate privirile.

„Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenţii comune, am considerat amândoi că este mai ok. Am depus actele de divorţ, termenul este pe 2 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate că nu ajungem la un punct comun. Am ajuns la un nivel prea înalt al relaţiei şi decât să ajungem la alte finaluri sau să ne compromitem, că suntem oameni maturi, am considerat că este mai bine să evităm”, spunea în urma cu o săptămână Alex Bodi pentru Spy News.

Bianca Drăgușanu urma să dezvăluie și ea prin ce a trecut în anul de relație cu Alex Bodi, însă cel mai probabil că s-a răzgândit și cei doi s-au împăcat între timp.