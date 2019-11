Are 82 de ani și este o legendă la Hollywood. Cum arăta Morgan Freeman în tinerețe

Actorul american Morgan Freeman, unul dintre veteranii Hollywood-ului, arăta așa cum nimeni nu și-a fi imaginat.

Actorul legendar, în vârstă de 82 de ani, s-a născut în Tennessee a debutat prima dată pe scenă în calitate de dansator de operă, mai exact opera din San Francisco. În anul 1971 a intrat în lumea cinematografică, având prima apariție în filmul "Who Says I Can't Ride a Rainbow". De aici a început cariera unui actor de legendă. A devenit cunoscut datorită rolulilor din filmele "Închisoarea Îngerilor", "Se7en", "Povestea lui Dumnezeu", "Directorul' sau "Șoferul doamnei Daisy".

GALERIE FOTO MAI JOS

Pe lângă numeroasele filme care l-au făcut un actor desăvârșit, Morgan Freeman a fost implicat și în câteva scandaluri. În 2018, actorul s-a aflat în mijlocul unui scandal cu tentă sexuală la sfârșitul lunii mai, când opt femei l-au acuzat de comportament indecent și hărțuire sexuală. Aflând aceste acuzații, americanul s-a retras din viața publică, negând toate cele întâmplate.

"Sunt devastat că 80 de ani din viața mea sunt în pericol de a fi compromiși într-o clipă. Toate victimele unor agresiuni sau hărțuiri trebuie să fie auzite. Iar noi trebuie să le ascultăm. Dar nu e corect să pui semnul egal între evenimente îngrozitoare de acest gen cu complimente deplasate și glume." , spunea Morgan Freeman.

Totuși, actorul a revenit după scurt timp pe micile ecrane unde a filmat câteva documentare pentru National Geographic. Ultimul film în care a apărut actorul a fost Angel Has Fallen, în care a jucat rolul vice-președintelui Allan Trumbull.

Foto:capturi YouTube, Gettyimages

Vezi și: Profil de celebritate Morgan Freeman