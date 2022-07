Are 90 kg și nicio inhibiție. Ashley Graham, sexy în bikini: A trebuit să învăț să îmi iubesc din nou corpul

La 34 de ani, Ashley Graham este mândra mămică a trei copii, dintre care doi gemeni veniți pe lume chiar anul acesta. După ce și-a învins depresia post partum și s-a obișnuit cu formele sale și mai voluptoase după naștere, Ashley face din nou senzație pe rețelele de socializare.

Considerat cel mai sexy model plus size din lume, Ashley Graham s-a lăsat filmată la piscină într-un costum de baie roz, în timp ce mânca un hamburger. Vedeta nu și-a ascuns niciodată defectele și le-a mărturisit fanilor, cu imagini explicite, că a rămas cu vergeturi după naștere și celulită.

Modelul a născut în urmă cu jumătate de an și a recunoscut că a trecut prin cea mai dificilă perioadă din viața ei. Acum își propune să înfrunte greutățile cu zâmbetul e buze: “Degeaba mănânci curat, alimente sănătoase și faci sport dacă trăiești într-o casă tristă și ești mereu stresat. Bucuria și râsul sunt pe primul loc în familia mea”.

“După naștere, a trebuit să învăț să îmi iubesc din nou corpul. Înainte eram un sex symbol, acum sunt o mășină de făcut copii plină de vergeturi”, a spus vedeta.

Ashley și-a învins temerile și a postat o imagine cu burta sa cu vergeturi pe rețelele de socializare. Apoi și-a găsit liniștea. “După ce am postat acea imagine, am reușit să găsesc din nou pacea - cu mine și cu corpul meu. Nașterea a fost incredibilă, însă experiență de după a fost copleșitoare. Multă vreme nici nu am putut să merg ca lumea, dar să mai fac și sport… Tremuram, nu mă regăseam…Plănuisem să mă întorc la munca după 8 săptămâni, dar eram un dezastru. Când mă uitam în oglindă, încă păream însărcinată”, a spus Ashley.