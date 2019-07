Are cel mai impresionant fizic de la Hollywood. Cum arată The Rock când iese de la sală

A fost desemnat de revista People cel mai sexy bărbat în viață, iar anul trecut a fost numit cel mai bine plătit actor de la Hollywood. Dwayne “The Rock” Johnson muncește însă din greu că să fie în formă maximă și să arate impresionant pe marele ecran.

Măsoară 1.96 metri și cântărește circa 115 kilograme, fară să aibă însă vreun surplus de grăsime. Pentru această performanță petrece ore în șir în sala de fitness. The Rock nu trișează niciodată când vine vorba de sport și merge cu conștiinciozitate la sală să își facă exercițiile zilnice.

Multe persoane au impresia că mușchii săi sunt “umflați” în photoshop la ședințele foto, însă imaginile oferite de paparazzi demonstrează că Dwayne Johnson este plin de mușchi și în realitate :) Actorul a fost surprins când ieșea de la sală, iar fotografiile sunt impresionante. The Rock arată că un adevărat body builder :)

În vârstă de 47 de ani, actorul arată spectaculos. Însă The Rock nu afost întotdeauna așa musculos.



În 2007, de exemplu, în perioada în care a dat viață personajului Joe Kingman din "The Game Plan", starul era mai "subțirel" și mai puțin impunător din punct de vedere fizic. Cu părul mai lung, fară barbă și tatuajele ascunse, el pare o cu totul altă persoană.

Desigur, prin prisma meseriei de actor, a fost nevoit de nenumărate ori să-și schimbe aspectul fizic și look-ul pentru a da viață personajelor, însă parca niciodată nu a avut mușchii mai puțin definiți decât atunci.



Anul trecut Dwayne Johnson a câștigat 124 de milioane de dolari .



„Muncesc extrem de mult, dar niciodată nu am anticipat faptul că voi deveni cel mai bine plătit actor din istoria publicaţiei Forbes. Nu am un certificat de studii de business de la Harvard, însă filozofia mea de afaceri și perspicacitatea mi-au fost dezvoltate cu timpul şi prin eşecuri. Scopul meu atunci când participam la lupte de wrestling în pieţe pentru 40 de dolari (cu mult timp înainte de luminile sclipitoare ale Camionatului Mondial de Wrestling) este acelaşi scop pe care îl am şi astăzi- ÎNTOTDEAUNA să-mi pun AUDIENȚA PE PRIMUL LOC” a mărturisit actorul în legatură cu onoarea primită.