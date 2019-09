Ariana Grande, acuzată că a copiat ținuta unui travestit în videoclipul piesei ”7 Rings”

Ariana Grande (26 de ani) a fost acuzată că a copiat ținuta lui Farrah Moan, un cunoscut travestit american, în videoclipul piesei 7 Rings.

Cântăreața Ariana Grande, care a dat în judecată recent compania Forever 21 pentru că ar fi abuzat de imaginea ei pentru a-și promova produsele și căreia îi cere despăgubiri în valoare de 10 milioane de dolari, a fost acuzată, la rândul ei, de către Farrah Moan, un cunoscut travestit, că i-a copiat ținuta în videoclipul piesei 7 rings.

Potrivit publicației Metro.co, Cameron Clayton, cunoscut sub denumirea Farrah Moan, a postat pe contul personal de Twitter un mesaj prin care o acuză pe Arina Grande că i-a copiat ținuta: "Ariana ar trebui să-mi dea o parte din cei 10 de milioane de dolari, din moment ce echipa ei i-a trimis designerului o poza cu mine și l-a plătit să-mi copieze look-ul de la as4. În final, m-am întâlnit cu designerul și mi-a spus bârfa. Presupun că furatul de la artiștii excentrici pentru profit e în regulă".



Ariana should give me a cut of that 10M since her team literally sent a pic of me to the designer and paid them to copy my look from as4. (Finally met the designer and got told the Tea) I guess stealing from queer artists for profit is fine tho ????????‍♀️ pic.twitter.com/1smGr8K4G0