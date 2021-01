Arnold Schwarzenegger, mesaj emoționant după incidentele sângeroase din SUA

Actorul Arnold Schwarzenegger și-a înduioșat conaționalii cu dezvăluiri din trecutul său și cu un mesaj aspru la adresa președintelui Donald Trump. Starul din „Terminator” a apărut într-un videoclip emoționant alături de sabia din filmul „Conan barbarul”, pe care a comparat-o cu democrația americană.

Arnold Schwarzenegger (73 de ani) s-a declarat mâhnit de evenimentele sângeroase care au îndoliat America săptămâna trecută. Starul de la Hollywood a postat pe rețelele sociale un filmuleț de 7 minute și jumătate în care a vorbit despre evenientele care au amenințat democrația americană în ziua atacului de la Capitoliu.

„Am crescut în Austria. Înțeleg pe deplin ce înseamnă Kristallnacht sau Noaptea de Cristal. A fost o noapte de ură la adresa evreilor, dezlănțuită în 1938 de echivalentul nazist al celor din Proud Boys (mișcare neofascistă din SUA și Canada, implicată în asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului - n.red.).

Miercuri a fost Ziua Sticlei Sparte aici, în Statele Unite. Ferestrele sparte au fost cele ale Capitoliului Statelor Unite, dar gloata nu a făcut țăndări doar ferestrele Capitoliului. Ei au zdrobit idealurile pe care le consideram de neatins. Nu au dat jos doar ușile clădirii care adăpostește democrația americană. Au călcat în picioare chiar principiile pe care a fost întemeiată țara noastră”, spune Arnold în debutul filmării de pe Twitter.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5