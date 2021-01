Arnold Schwarzenegger, vaccinat anti-COVID din mașină: „Veniți cu mine dacă vreți să trăiți”

Arnold Schwarzenegger și-a impresionat fanii cu o replică celebră rostită după ce a fost vaccinat anti-COVID. Starul de 73 de ani nici nu a coborât din mașină pentru a primi prima doză.

Mai puțin de 30 de secunde i-au trebuit lui Arnold să se vaccineze anti-COVID în parcarea stadionului Dodger din Los Angeles. Arena sportivă, unde joacă echipa de baseball Los Angeles Dodgers, a fost transformată în centru de vaccinare.

Miercuri, Arnold Schwarzenegger a postat pe Twitter un filmuleț în care și-a invitat admiratorii să-i urmeze exemplul și să se vaccineze. Actorul de 73 de ani nu a coborât din mașină în timp ce asistenta i-a administrat prima doză de vaccin.

„Tocmai am fost vaccinat și aș recomanda asta oricui și tuturor. Veniți cu mine dacă vreți să trăiți”, a transmis Arnie pe Twitter.

Peste 1,6 milioane de oameni au văzut clipul, care a fost distribuit masiv în social media.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm