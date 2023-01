Art Safari va fi deschis tot anul: 3 ediții în 2023

Art Safari, cel mai îndrăgit eveniment dedicat artei din România și Europa de Est, va avea 3 ediții în anul 2023. Primul sezon începe în 10 februarie și aduce mult-așteptata expoziție retrospectivă a unui mare modernist român – Ion Thedorescu-Sion, Impresionism spaniol, Prix Marcel Duchamp și Young Blood-ul din arta românească.

Ediția a 11-a, prima din acest an, se desfășoară în perioada 10 februarie-14 mai, în Palatul Dacia-România (Muzeul Municipiului București), din strada Lipscani 18-20;

Primul sezon celebrează 140 de ani de la nașterea lui Ion Theodorescu-Sion (1882-1939), maeștrii picturii spaniole, de la Academism la Impresionism, printre care celebrul „Maestru al luminii” - Joaquin Sorolla.

Artistul român multipremiat Mircea Cantor revine la Art Safari în cadrul expoziției „The Memory Palace. Focus on the French art scene with the Marcel Duchamp Prize”, având ca focus unul dintre cele mai prestigioase premii dedicate artei din lume, Prix Marcel Duchamp. Iar „Young Blood”, expoziție curatoriată de Mihai Zgondoiu, revine la Art Safari cu partea a 2-a, la cererea publicului tânăr!

În a doua parte a anului, Art Safari organizează două expoziții de răsunet: „Love Stories”, cu lucrări din colecția National Portrait Gallery, Londra, dar și „Bags Inside Out”, o expoziție de genți iconice din colecția altui muzeu londonez, Victoria and Albert, care revine la Art Safari.

Ioana Ciocan, CEO Art Safari și comisar al României la Bienala de Artă de la Veneția:

„După un 2022 cu două ediții ample care au deschis apetitul publicului pentru artă, în 2023 organizăm 3 ediții a câte 3 luni fiecare! Devenim un muzeu al expozițiilor temporare de artă prestigioasă românească și internațională. Din 10 februarie, în Palatul Dacia-România (al Muzeului Municipiului București) vă așteaptă o călătorie prin Europa de la vest spre est. Din însorita Spanie aducem mari pictori impresioniști, apoi călătorim spre Franța, o altă țară prietenă a României, de unde aducem artă contemporană distinsă cu marele premiu Marcel Duchamp. Destinația finală a călătoriei noastre: România. Sărbătorim 140 de ani de la nașterea lui Ion Theodorescu-Sion, personalitate marcantă a artei românești interbelice. Nu îi uităm nici pe tinerii artiști care au un cuvânt de spus: Young Blood revine, la cererea publicului, cu o nouă ediție curatoriată desigur tot de Mihai Zgondoiu. Atenție, acesta este doar programul primei ediții! Așa că vă invităm să ne treceți pragul tot anul, pentru a vă bucura de programul complet Art Safari.”

Expoziții Art Safari – ediția a 11-a (10 februarie-14 mai 2023)

„Ion Theodorescu Sion. O viață de poveste”, curator dr. Elena Olariu

Chiar dacă a trăit doar 57 de ani, ne aflăm în fața unui pictor de mare succes în perioada interbelică, un artist care a avut 14 expoziții personale, care a participat la aproape toate saloanele oficiale din București și a expus alături de marii maeștri români din epocă. Ion Theodorescu-Sion este artistul care a produs senzație prin picturile sale, adevărate simfonii dedicate definirii „specificului românesc”, fiind un unionist convins și erou-militar al Primului Război Mondial.

„Maeștrii picturii spaniole. Secolul al XIX-lea și apariția Impresionismului”, curator dr. Helena Alonso

Expoziția este construită în jurul renumitului impresionist spaniol Joaquin Sorolla - „Maestru al luminii”, în contextul celebrării internaționale a centenarului său, și a lui Marià Fortuny – artist versatil care s-a bucurat de un succes internațional enorm.

„The Memory Palace. Focus on the French art scene with the Marcel Duchamp Prize”, curator Daria de Bauvais, asistată de dr. Lisa Colin

Prix Marcel Duchamp este unul dintre cele mai prestigioase premii din lume dedicate artiștilor, organizat de Asociația pentru Difuzarea Internațională a Artei Franceze (ADIAF). Mircea Cantor este singurul artist român care a fost distins cu Marcel Duchamp Prix. Artiștii din „The Memory Palace” deschid câmpul posibilităților și invocă povești dincolo de memorie.

„Young Blood 2.0. Ce este nou în artă?”, curator Mihai Zgondoiu

Expoziția „Young Blood 2.0” ar trebui privită cu mintea (super)deschisă și înțeleasă pe măsură, pentru că este arta momentului. Contemporaneitatea artei are nevoie de un nou „refresh”, pe care-l găsiți în Art Safari.

Program Art Safari (10 februarie-14 mai 2023)

Joi-duminică – 12:00-21.00

Night Tours – în fiecare vineri și sâmbătă 22:00-1:00

Bilete: https://tickets.artsafari.ro/e?lang=ro (în perioada expozițiilor, biletele pot fi achiziționate și direct de la intrare)

Palatul Dacia-România, strada Lipscani, nr. 18-20, București

Despre Art Safari București

Art Safari, susținut de Lidl, GLO, este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale. Organizatorul anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 10-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și cu colecționari privați, ample expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii și este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București și Muzeul Național de Artă al României. În cele 10 ediții de până acum a înregistrat peste 350.000 de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.