Au peste jumătate de secol, dar arată fenomenal! Bărbații de la Hollywood care refuza să îmbătrânească

Nu numai divele de la Hollywood, ca Jennifer Lopez sau Salma Hayek, impresionează cu look-ul lor veșnic tânăr. Și “domnii” stau bine la capitolul fizic. De curând, Brad Pitt a făcut furori cu aspectul său la finala de la Wimbledon, dar nu este singurul star care arată fenomenal la 50 plus.

Cu siguranță că și bărbații apelează, ca și femeile, la diverse proceduri estetice, mai mult sau mai puțin invazive, pentru a-și menține cât mai mult timp tinerețea. Brad Pitt pare că a oprit timpul în loc: la finalul anului împlinește 60 de ani, dar arată la fel de bine ca la 40!

Tom Cruise a schimbat deja prefixul - are 61 de ani, însă este într-o formă fizică excepțională și face cascadorii mai periculoase decât în urmă cu 20 de ani. Desigur, zvonurile legate de diverse operații estetice sunt și ele prezente… Este greu de crezut că poți arăta astfel la 61 de ani fără intervenții.

Și Lenny Kravitz mai are un an până schimbă prefixul – acum are 59 de ani, dar pare că de abia a împlinit 40. Rockerul este mai atrăgător ca niciodată!

Actorul Josh Duhamel este mai “tinerel”: are “doar” 50 de ani și este cnonsiderat unul dintre cei mai “hot” actori ai momentului.

De Paul Rudd ce să mai zicem? Pare că timpul este o chestiune care nu și-a pus deloc amprenta asupra lui: actorul are 54 de ani.



De admirat este și Jared Leto, care la 51 de ani pare că abia a trecut de 30!

Sursa foto: Getty Images, Profimedia