Aura Vidroiu, despre cariera de dansator și coregraf: "Am început să dansez în 2009, la vârsta de 13 ani"

Povestește-ne puțin despre background-ul tău și cum ai început o carieră în dans. Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că asta este ceea ce vrei să faci? Am început să dansez în 2009, la vârsta de 13 ani, după ce am văzut primul film “Step Up”. Am fost total fascinată de lumea asta, din prima secundă în care am descoperit că există, și așa am ajuns la prima trupă din care am făcut parte, “Supersonic Crew”.

Am început să profesez din anul 2013, în calitate de performer la diverse emisiuni, spectacole și artiști, am participat la foarte multe competiții, iar ulterior, după câțiva ani de experiență, am dobândit și rolul de coregraf. În tot acest timp, m-am antrenat constant atât pe plan național, cât și internațional.

Nu cred că a existat un moment anume în care am decis că asta va fi meseria mea. A fost ceva ce s-a întâmplat foarte natural, iar în momentul în care am realizat că am depășit stadiul de hobby și am început să câștig bani din asta, doar am făcut tot ce mi-a stat în putere să pot continua.

Care sunt momentele cheie din cariera ta, rezultatele sau întâmplările de care ești mândră?

1. Momentul în care am început să câștig majoritatea competițiilor relevante din România, în calitate de coregraf.

2. Atunci când am început să predau și să jurizez la nivel internațional.

3. Momentul în care Nike m-a ales să îi reprezint în calitate de ambasador, fiind primul și momentan singurul coregraf din România în acest rol.

4. Colaborările cu brand-uri mari precum Red Bull, YSL, Samsung, Urban Monkey, Maybelline, SkullCandy etc.

5. Toate colaborarile cu artiști mari atât în rolul de performer, cât și în cel de coregraf.

Toate rezultatele astea sunt doar câteva dintre lucrurile care m-au “obligat” să mă autodepășesc, care mi-au deschis noi orizonturi și mi-au arătat că posibilitățile sunt infinite atunci când ești gata să muncești pentru ele.

Care este proiectul care a avut un impact semnificativ în cariera ta artistică?

Proiectul cu cel mai mare impact până în momentul de față este “AURA x PRNY EP”, acesta fiind un album muzical pe care l-am produs de la zero împreună cu PRNY și Lu-K Beats.

EP-ul conține 6 piese și videoclipuri, lansate în colaborare cu unii dintre cei mai fresh artiști din zona urbană (Guess Who, Vlad Dobrescu, Amuly, Azteca, Bruja, Nicole Cherry etc.)

În acest proiect am avut rolurile de: coregraf, performer, producător executiv, regizor, creative director, organizator și, în principiu, m-am ocupat de tot ce a ținut de partea de producție.

A fost un challenge imens, care a meritat din plin, fiind proiectul datorită căruia mi-am descoperit noi skill-uri și pasiuni și din care am învățat extrem de multe lucruri despre industrie, într-un timp foarte scurt. Colaborarea dintre mine și PRNY a fost o premieră pentru industria din România și un real succes personal. Sunt foarte recunoscătoare tuturor celor implicați, că am reușit să construim ceva atât de frumos împreună.

Ce provocări ai întâmpinat și cum ai făcut să le depășești?

Provocările sunt la ordinea zilei și nu cred că există un moment în care ele încetează să mai apară.

Cred că odată ce accepți ideea că este absolut normal să fii testat înainte să primești lucruri extraordinare de la Univers, cu atât e mai ușor să depășești momentele dificile.

Consider că indiferent de challenge, cel mai important este să nu renunți. O nouă zi, o nouă șansă să o iei de la capăt.

Cu ce alți artiști ai colaborat până acum și ce amprentă și-au pus aceste colaborări asupra ta și asupra procesului tău creativ?

Am colaborat cu artiști precum Nicole Cherry, Antonia, Vlad Dobrescu, Guess Who, NOSFE, Lu-K Beats, PRNY, Amuly, Azteca, Bruja, OSCAR, EMAA, JUNO, Vlad Flueraru, MIRA, Robi Tussin, Alex Velea, Arkanian și alții.

Procesul creativ diferă complet de la artist la artist și absolut fiecare colaborare și-a lăsat puternic amprenta asupra mea. Consider că rolul meu de coregraf este să ajut la completarea întregii viziuni a artistului. Așa că, încerc întotdeauna să mă las intenționat influențată de ideile lui, atunci când vine vorba despre procesul creativ.

Cât despre mine, nici nu mai vorbesc. Simt că sunt rezumatul tuturor experiențelor pe care le-am avut și sunt foarte recunoscătoare că job-ul îmi oferă oportunitatea să învăț constant și să mă reinventez ori de câte ori doresc.

Cum reușești să rămâi motivată în ceea ce faci? Către ce aspiri în viitor, care-ți sunt planurile?

Cred că motivația mea vine în mare parte din recunoștința pe care o am față de privilegiul de a face o carieră din pasiunea mea și, bineînțeles, din disciplină. Cred cu tărie că atunci când motivația nu există, disciplina trebuie să intervină.

Aspir să fiu cea mai bună variantă a mea, să lucrez mai mult pe plan internațional atât în rolul de teacher/coregraf, cât și în cel de performer, să îmi ating maximul de potențial și, bineînțeles, prin tot ce fac, să pot ajuta industria de dans din România să se dezvolte semnificativ.

Ai simțit întotdeauna să dai mai departe ceea ce știi tu să faci? Ce le spui tinerilor care își doresc să devină dansatori, să facă o carieră din asta?

Da. Încă de când am început, visul meu a fost să întâlnesc oameni cărora să le pot transmite mai departe bucuria de a dansa. Să fiu teacher e unul dintre job-urile mele preferate, e o responsabilitate imensă, în special atunci când lucrezi cu tineri care te văd ca pe un model.

Celor care își doresc să facă o carieră în dans le recomand să aibă răbdare și încredere. Să înțeleagă că atunci când iei dansul în serios, dansul te ia și el în serios înapoi. Că trebuie să fie dedicați, implicați și să muncească constant o perioadă lungă înainte să se bucure de rezultate. Le mai spun și să nu caute scurtăturile spre succes, pentru că frumusețea stă de fapt în tot ceea ce descoperi pe drum.

Dansul este de o frumusețe greu de pus în cuvinte, e un fel meditație și poate una dintre cele mai frumoase meserii. Recomand cu încredere! :)