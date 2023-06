AVA, artista de la Vocea României s-a măritat! A fost emoționată pâna la lacrimi

Nuntă mare în showbiz, AVA a îmbrăcat rochia de mireasă și a trăit cel mai frumos moment din viața ei. În urmă cu doar câteva zile, AVA și Bogdan, alesul inimii sale au avut o nuntă de poveste și și-au unit destinele pentru totdeauna.

AVA, fosta concurentă de la Vocea României, cunoscută pentru colaborările de succes cu Smiley, Andra, Delia și Loredana, a spus „DA” pentru totodeauana, în fața soțului ei Bogdan, a familiei și a prietenilor, dar și în fața lui Dumnezeu, la cununia religioasă.

AVA, declarații în premieră de la nunta de vis

„Am avut o nunta asa cum am visat, plina de “emotii, trairi si bucurii”, asa cum spun si in piesa mea “Emotii”. Cununia religioasa a fost emotionanta, m-a facut sa realizez cu adevarat ce inseamna familia, iubirea si respectul. Cuvintele parintelui m-au sensibilizat si mi-au umplut inima de bucurie. Petrecerea a fost super misto, ne-am distrat, am cantat, am dansat toata noaptea. Au fost multe momente romantice si distractive. Am avut norocul sa gasim o locatie de vis, cu o echipa dedicata si pregatita, pentru a ne usura munca in cea mai frumoasa zi din viata noastra. Familia, nasii si prietenii nostri ne-au fost alaturi si le multumim tare, pentru tot!”, a declarat AVA.

Frumoasa blondină a fost plină de emoții și a plâns de fericire la cel mai important moment din viața ei. Obișnuită să cânte în fața a mii de oameni, datorită carierei impresionante de peste 10 ani de zile în industria muzicală, se pare că acum AVA nu a mai fost la fel de stâpână pe sine, fiind vulnerabilă la aceste clipe unice.

AVA: „Nu m-aș fi gândit că o să fiu atât de sensibilă în ziua nunții mele. Cumva, am conștientizat că din momentul ăla, voi cu Bogdan trup și suflet, vom fi 2 în 1.”

Artista a ales o rochie albă simplă, dar cu detalii foarte interesante, complimentele din partea celor din jur, neîntârziind să apară. De asemenea, putem spune că a aratat ca o mică prințesă în rochia de mireasă și cu părul superb, aranjat de Geta Voinea, care a strălucit la propriu.

Au urmat pregătiri, precum aranjantul miresei, turta ruptă și alte obiceiuri de dinainte de petrecere, într-un loc superb din inima Capitalei, chiar lângă Ateneul Român, la InterContinental Athénée Palace Bucharest.

IMAGINILE PE CARE LE-AM OBȚINUT DE LA NUNTA AVEI SUNT UNELE DE COLECȚIE! (VEZI ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS)

Înainte de nuntă, AVA a fost și în culmea fericirii, pentru că a reușit să slăbească 7 kg, dupa o lunga perioada de „bătaie” cu kilogramele în plus. Încă nu a ajuns la greutatea dorită, dar face progrese pe zice ce trece și ține în continuare dieta scandinavă, dieta Nupo, cea cu care a reușit să slăbească până în momentul de față.

„Ca orice mireasă mi-am dorit să slăbesc înainte de nuntă, ca să intru în rochia de mireasă și să mă simt bine. Am reușit să slăbesc cu o dietă scandinavă, originară din Danemerca. Dieta Nupo este foarte bună și este bazată pe nutrienți, cu un deficit caloric mare. Abia aștept să ajung la greutatea dorită”, a mai declarat AVA.

La nunta sa, AVA a dansat până dimineața și cum nu se putea să stea de o parte, artista a și urcat pe scenă și a cântat piesa „Je t`aime” pe care i-a dedicat-o în special soțul ei, DJ Kobin (Bogdan), dar și invitaților.

Ana-Maria Mărgean, celebra fetiță ventriloc a cântat la nunta AVEI și a lui Bogdan. Ce mesaj le-a transmis aceasta?

Ana-Maria Mărgean este prima elevă a AVEI, pregătindu-se cu artista de la doar vârsta de 5 ani. Aceasta a câștigat în anul 2021 Românii au talent, iar în 2023 a participat la celebrul concurs de talente american, America`s Got Talent: All Stars, unde a ajuns pe locul 4 la nivel mondial! AVA și Ana-Maria Mărgean au o relație foarte strânsă și apropiată, și fac pregătire în continuare la Music City, școala de canto a AVEI.

„Imi este alături de cand eram foarte mică, profesoară de canto, prietenă si o buna sfătuitoare, iar eu sunt extrem de bucuroasă să fiu alături de AVA și Claudiu Bogdan in această zi grandioasă din viața lor! Să vă prețuiți și vă păstrați iubirea intactă și peste ani, fiecare zi să înceapă cu zâmbete și recunoștință pentru faptul că vă aveți unul pe altul!”, a declarat emoționată Ana-Maria Mărgean, celebra fețită ventriloc despre nunta AVEI.

FELI, MESAJ-EMOȚIONANT LA NUNTA PRIETENEI SALE AVA

Pe cele două artiste le leagă o frumoasă relație de prietenie, Feli fiind și cea care i-a compus AVEI piesa de debut, „Fluturi în stomac”. Cele două s-au cunoscut atunci când AVA colabora cu Smiley, la studiorile acestuia, iar de acolo și până la o frumoasă poveste de prietenie, a mai fost doar un pas. Acum, AVA și Feli sunt de nedespărțit, mai ales la cele mai importante evenimente din viața lor.

„Să fii fericită prietena mea, că iubită ești. O viață plină de bucurii, dragilor AVA și Dj Kobin”, a declarat Feli pe rețelele sociale la nunta prietenei sale AVA.

Pe plan profesional, în perioada următoare, urmează ca AVA să lanseze videoclipul noului single „Damelo”