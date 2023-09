Avocata lui Vlad Pascu, nouă apariție în mediul online! Cum s-a filmat Sorina Stoica FOTO

Sorina Ionela Stoica este avocata lui Vlad Pascu, tânărul de 20 de ani care a omorât doi oameni în Mangalia vara aceasta. În timp ce clientul său se află în arest, apărătoarea, celebră fiind pe TikTok, postează noi imagini provocatoare, asta după ce a avut conturile de socializare suspendate.

Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri în Mangalia, se află acum în arest, iar avocata acestuia a reapărut pe rețelele de socializare. Sorina Stoica este foarte cunoscută în mediul online, în special pe TikTok, acolo unde publică des clipuri video sau fotografii, fiind urmărită de 33,8K persoane.

Săptămâna trecută, când Vlad Pascu a fost dus la DIICOT pentru audieri, Sorina Stoica a fost de asemenea prezentă, însă a încercat să nu atragă atenția jurnaliștilor. Aceasta a ieșit rapid din sediu și s-a îndreptat spre mașina care o aștepta, notează spynews.ro.

Pe TikTok, însă, nu este atât de „timidă”. Sorina Stoica postează des clipuri video și fotografii în ipostaze nepotrivite, cea care a atras atenția fiind filmarea în care cânta versurile pieselor de la B.U.G Mafia.

„Dacă știi, fură tu cum știi. Dacă poți, frate, să bei, atunci bea tu pentru toți! Dacă ai omorât un om, scapă tu cum poți”, cânta avocata lui Pascu în timp ce ținea Codul Penal în mână.

După acest episod, Sorina Ionela Stoica și-a suspendat conturile de socializare, dar nu pentru mult timp. Acum câteva zile, aceasta a revenit și a publicat mai multe imagini cu ea din pat sau din mașină, purtând o pereche de pantaloni foarte scurți. (Vezi imaginile în galeria de mai sus).

Noi stenograme cu discuțiile dintre Vlad Pascu și mama sa: „Acum mă interesează...”

Miruna Pascu și fiul său care a provocat tragedia din 2 Mai au avut ocazia de a discuta, iar stenogramele sunt halucinante. Mama lui Vlad l-a întrebat, de data aceasta, cum se simte în închisoare, cu cine stă în celulă, dar și ce planuri are pentru viitorul apropiat.

Tânărul care a împlinit 20 de ani recent, după gratii fiind, a spus fără ezitare că nu îl interesează ce crede lumea despre el și că tot ce își dorește este să scape cât mai repede de pedeapsă.

„MIRUNA PASCU: Vedem. Ți-am zis, eu vreau să-ți fac dosar medical să te trimită la Rahova. Să te trimită pe aici, pe Rahova. Vedem...

VLAD: Pe Rahova?

MIRUNA PASCU: Da. Este centru de tratare de dependențe, dar vedem, ți-am zis că n-am.

VLAD:. Cu dependențe și cu o boală, pe caz de boală să mă țină pe spital.

MIRUNA PASCU: E cel mai bun centru. Adică cel mai curat, și așa, e cel pe care-l prezintă ăștia când vin oficial de afară. Dar îți repet, eu nu am prea multe relații în domeniul ăsta și nici prea multe cunoștințe. M-a ferit Dumnezeu.

VLAD: Mmm.. bine!

MIRUNA PASCU: Primul lucru pe care trebui să-l fac e să fac dosar medical. Cu siguranță trebuie să-ți fac în primul rând dosar medical și după aia, încet, încet... Tu cu cine mai ești acum în camera aia?

VLAD: Ah, e ok acum. Mai sunt doar cu băiatul ăla de care ți-am zis că nu avea de mâncare și astea. Am stat, a fost super caraghios chiar. Și ne-a mai băgat pe încă un domn care e comisar la garda de mediu, e în vârstă, are aproape șaizeci de ani, e la locul lui

MIRUNA PASCU: Eh, asta e și ideea. Așa trebuie și tu să fii de acum încolo, nu să fii cu nebuni.

MIRUNA PASCU: Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din asta. Și nu le fac gratis. Înțelegi? Niște pretenții de nu-ți mai povestesc, dar încerc orice să fac, dar nu mai veni cu... Deci nu știu.

VLAD: Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea.

MIRUNA PASCU: Dar nu e vorba de părere. E vorba de faptul că astea au niște repercusiuni legale. Eu despre părerea lor, mă doare și pe mine tot în cot.

VLAD: În situația în care sunt acum mă interesează foarte puțin că se uită lumea urât la mine pe stradă, în viitor”.

Foto: Știrile PRO TV, Inquam Photos / Octav Ganea, Captură ecran/TikTok Sorina Stoica