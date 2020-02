BAFTA 2020: Al Pacino a căzut pe covorul roșu. Cum a reacționat noua lui iubită

Duminică seara, a avut loc gala de decernare a Premiilor BAFTA, iar Al Pacino (79 de ani) a avut o intrare de-a dreptul spectaculoasă.

Actorul, în vârstă de 79 de ani, s-a împiedicat și s-a prăbușit pe covorul roșu, la Royal Albert Hall, acolo unde a avut loc gala.

Noua lui iubită, Meital Dohan, în vârstă de 40 de ani, a părut complet șocată când l-a văzut pe acesta căzând, dar și-a revenit repede și s-a grăbit să-l ajute, alături de niște oameni din staff.

Al Pacino a fost nominalizat la premiile BAFTA 2020 pentru rolul său din filmul cu gangsteri ”The Irishman”. Cu toate acestea, la categoria sa, a câștigat Brad Pitt, pentru rolul din ”Once Upon A Time... In Hollywood”.

Filmul lui Sam Mendes ”1917” a câștigat trofeul pentru cea mai bună peliculă la premiile BAFTA, în timp ce Renee Zellweger a câștigat la categoria cea mai bună actriță, iar Joaquin Phoenix - cel mai bun actor.

Premiile BAFTA 2020: Lista completă a câștigătorilor

Cel mai bun film

1917 Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Jayne-Ann Tenggren

THE IRISHMAN Robert De Niro, Jane Rosenthal, Martin Scorsese, Emma Tillinger Koskoff

JOKER Bradley Cooper, Todd Phillips, Emma Tillinger Koskoff

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD David Heyman, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino

PARASITE Bong Joon-ho, Kwak Sin-ae

Cel mai bun film britanic

1917 Sam Mendes, Pippa Harris, Callum McDougall, Jayne-Ann Tenggren, Krysty Wilson-Cairns

BAIT Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite

FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts

ROCKETMAN Dexter Fletcher, Adam Bohling, David Furnish, David Reid, Matthew Vaughn, Lee Hall

SORRY WE MISSED YOU Ken Loach, Rebecca O’Brien, Paul Laverty

THE TWO POPES Fernando Meirelles, Jonathan Eirich, Dan Lin, Tracey Seaward, Anthony McCarten

Ce mai bun debut

BAIT Mark Jenkin (Writer/Director), Kate Byers, Linn Waite (Producers)

FOR SAMA Waad al-Kateab (Director/Producer), Edward Watts (Director)

MAIDEN Alex Holmes (Director)

ONLY YOU Harry Wootliff (Writer/Director)

RETABLO Álvaro Delgado-Aparicio (Writer/Director)*

Cel mai bun film străin

THE FAREWELL Lulu Wang, Daniele Melia

FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts

PAIN AND GLORY Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar

PARASITE Bong Joon-ho

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE Céline Sciamma, Bénédicte Couvreur



Cel mai bun documentar

AMERICAN FACTORY Steven Bognar, Julia Reichert

APOLLO 11 Todd Douglas Miller

DIEGO MARADONA Asif Kapadia

FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts

THE GREAT HACK Karim Amer, Jehane Noujaim

Cel mai bun film de animație

FROZEN 2 Chris Buck, Jennifer Lee, Peter Del Vecho

KLAUS Sergio Pablos, Jinko Gotoh

A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON Will Becher, Richard Phelan, Paul Kewley

TOY STORY 4 Josh Cooley, Mark Nielsen



Cel mai bun regizor

1917 Sam Mendes -

THE IRISHMAN Martin Scorsese

JOKER Todd Phillips

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Quentin Tarantino

PARASITE Bong Joon-ho

Cel mai bun scenariu original

BOOKSMART Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman

KNIVES OUT Rian Johnson

MARRIAGE STORY Noah Baumbach

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Quentin Tarantino

PARASITE Han Jin Won, Bong Joon-ho

Cel mai bun scenariu adaptare

THE IRISHMAN Steven Zaillian

JOJO RABBIT Taika Waititi

JOKER Todd Phillips, Scott Silver

LITTLE WOMEN Greta Gerwig

THE TWO POPES Anthony McCarten

Cea mai bună actriță în rol principal

JESSIE BUCKLEY Wild Rose

SCARLETT JOHANSSON Marriage Story

SAOIRSE RONAN Little Women

CHARLIZE THERON Bombshell

RENÉE ZELLWEGER Judy

Cel mai bun actor în rol principal

LEONARDO DICAPRIO Once Upon a Time… In Hollywood

ADAM DRIVER Marriage Story

TARON EGERTON Rocketman

JOAQUIN PHOENIX Joker

JONATHAN PRYCE The Two Popes

Cea mai bună actriță în rol secundar

LAURA DERN Marriage Story

SCARLETT JOHANSSON Jojo Rabbit

FLORENCE PUGH Little Women

MARGOT ROBBIE Bombshell

MARGOT ROBBIE Once Upon a Time… in Hollywood

Cel mai bun actor în rol secundar

TOM HANKS A Beautiful Day in the Neighborhood

ANTHONY HOPKINS The Two Popes

AL PACINO The Irishman

JOE PESCI The Irishman

BRAD PITT Once Upon a Time… in Hollywood

Cea mai bună coloană sonoră





1917 Thomas Newman

JOJO RABBIT Michael Giacchino

JOKER Hildur Guđnadóttir

LITTLE WOMEN Alexandre Desplat

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER John Williams

Cel mai bun director de casting

JOKER Shayna Markowitz

MARRIAGE STORY Douglas Aibel, Francine Maisler

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Victoria Thomas

THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD Sarah Crowe

THE TWO POPES Nina Gold





Cea mai bună imagine

1917 Roger Deakins

THE IRISHMAN Rodrigo Prieto

JOKER Lawrence Sher

LE MANS ’66 Phedon Papamichael

THE LIGHTHOUSE Jarin Blaschke





Cel mai bun montaj

THE IRISHMAN Thelma Schoonmaker

JOJO RABBIT Tom Eagles

JOKER Jeff Groth

LE MANS ’66 Andrew Buckland, Michael McCusker

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Fred Raskin