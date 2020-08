Barack Obama, în pantaloni scurți și tricou, pe plajă. Imagine rară cu fostul președinte american

Întreaga planetă îl știe sobru și îmbrăcat la costum, la cârma celei mai puternice națiuni a lumii. Însă, Barack Obama e alt om când se afișează în pantaloni scurți și tricou.

Barack Obama a împlinit 59 de ani la 4 august și a fost răsfățatul zilei în famlia sa. Michelle Obama a distribuit pe contul ei de Twitter o fotografie din intimitatea familiei lor, în care cei doi apar pe plajă, alături de cele două fiice ale cuplului prezidențial, Malia și Sasha.

În fotografie, Obama apare purtând pantaloni scurți și un tricou care seamănă cu cele purtate de casierii magazinelor de cartier, dar fericit că are familia alături. Fotografia, realizată în perioada în care fostul președinte era senator de Illinois, a fost însoțită de mesajul de felicitare al soției sale.

„La mulți ani băiatului meu preferat. În cinstea tuturor zilelor bune, cerului albastru și noilor aventuri care stau să vină”, a scris Michelle Obama.

Happy birthday to my favorite guy. Here's to all the good days, blue skies, and new adventures to come. ???? pic.twitter.com/mxrnNSvJBn