Bărbatul care și-a părăsit familia pentru o refugiată din Ucraina regretă decizia: "Am terminat-o cu ea”

S-a rupt lanțul de iubire! După doar patru luni de relație, britanicul Anthony Garnett și-a dat seama că a făcut greșeala vieții sale atunci când și-a abandonat iubita și copiii pentru refugiata ucraineană pe care o primise în gazdă.

Povestea britanicului și a refugiatei a făcut înconjurul lumii și mulți au blamat-o pe tânără, numind-o “spărgătoare de case”.

Și-a părăsit iubita de zece ani pentru refugiata pe care a primit-o în casă

Anthony a părăsit-o pe Lorna, femeia cu care avea o relație de zece ani și doi copii, pentru Sofiia, o refugiată din Ucraina pe care cuplul a primit-o cu drag în casa lor la începutul lunii mai.

Lorna a povestit atunci pentu publicațiile din UK că Sofiia a început să poarte “topuri decoltate prin casă și să se dea cu ruj roșu atunci când Anthony se întorcea de la serviciu”. După două săptămâni, Lorna a cedat și i-a cerut Sofiiei să părăsească locuința. Femeia a rămas uimită când bărbatul ei i-a spus că o va urma pe refugiată.

Tony și Sofiia s-au mutat în casa mamei lui, iar bărbatul a renunțat chiar și la job-ul său atunci când femeia s-a îmbolnăvit. Refugiata a suferit o infecție la ochi în Germania, în drum spre Marea Britanie, după ce a fugit din orașul Lviv, sub invazia brutală a lui Vladimir Putin. Ea a rămas partial oarbă și a dezvăluit că are nevoie de șase luni pentru a se recupera după operație. Tony a renunțat la serviciu pentru a deveni îngrijitorul ucrainencei.

Cei doi s-au despărțit cu scandal, iar Tony a sunat inclusiv la poliție

Britanicul a anunțat recent că s-a despărțit de Sofiia și a povestit jurnaliștilor britanici prin ce calvar a trecut în ultima perioadă.

Tony spune că tânăra din Ucraina avea probleme cu alcoolul și devenise violentă.

„A luat un cuțit și a lovit peretele de mai multe ori. M-a speriat și nu am avut de ales decât să sun la poliție. Eram îngrijorat de siguranța mea”, a relatat bărbatul pentru Daily Mail.

Cu bunurile ei împachetate în pungi, Tony a acuzat-o, de asemenea, că se amestecă în relația lui cu cele două fiice pe care le are din relația cu Lorna.

„Am părăsit-o pe Lorna și pe cei doi copii ai mei pentru Sofia și am făcut toate eforturile pentru a rămâne împreună. Am luptat atât de mult pentru ca această relație să funcționeze. (…) Dar acum s-a terminat. Am terminat-o 100% cu ea. Am terminat-o ca și cuplu. Am făcut o greșeală intrând într-o relație cu Sofiia”, a conchis bărbatul.

