Barbra Streisand a vorbit despre presupusa aventură cu prințul Charles: „Aș fi fost prima prințesă evreică”

Barbra Streisand (77 de ani) a susținut un concert în Hyde Park din Londra, duminică seară, unde s-a confesat fanilor ei, pe scenă.

Barbra Streisand n-a strălucit la British Summer Festival cum o făcea în vremurile bune, însă și-a surprins fanii cu un album de fotografii pe care l-a proiectat pe ecrane. A vorbit mai mult decât a cântat, în special despre tinerețea ei înflăcărată și despre momentele importante din viața ei.

Cântăreața a profitat de moment ca să aducă în discuție un subiect care a fost preferatul tabloidelor în anii ’90, dar și la începutul anilor 2000: aventura cu prințul Charles al Marii Britanii.

FOTO: Profimediaimages.ro

Charles, prinț de Wales și duce de Cornwall, i-ar fi făcut ochi dulci cântăreței, care ar fi acceptat să aibă o relație amoroasă cu el, deși era însurat cu prințesa Diana.

„Dacă mi-aș fi jucat cărțile bine, aș fi fost prima prințesă evreică”, a dezvăluit Barbra, evitând să spună dacă zvonurile une relații interzise cu Charles sunt adevărate sau nu.

FOTO: Getty Images

Cei doi s-au cunoscut în 1974, pe platourile de filmare ale peliculei Funny Lady. S-au revăzut 20 de ani mai târziu, când Barbra Streisand a susținut un concert caritabil, pe stadionul Wembley, scrie revista People.

După divorțul lui Charles, cei doi ar fi fost văzuți împreună la un hotel din Londra, iar informația se găsește în cartea Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne, scrisă de Christopher Anderson. Autorul susține că cei doi au avut o aventură atunci, despre care nu a știut nimeni.



FOTO: Getty Images

Barbra Streisand a cunoscut-o pe Diana

Cântăreața a dezvăluit că după concertul din 1994 a avut privilegiul de a o cunoaște pe prințesa Diana, care a fost foarte bună cu ea.

„După concert, protocolul spunea că ea trebuie să se ridice prima. Însă, ea m-a împins și m-a făcut să mă ridic eu prima. A fost atât de amabilă”, a dezvăluit Barbra Streisand.

