Barron, fiul lui Donald Trump, a șocat recent internetul. Care este motivul

Barron, fiul Melaniei și al lui Donald Trump, a apărut recent în public alături de părinții săi.

Săptămâna aceasta, familia Trump s-a întors la Washington, la Casa Albă, după ce și-a petrecut vacanța în Mar-a-Lago. În imaginile surprinse la aterizare, fanii nu au putut să nu remarce când de mult s-a înălțat Barron în ultima perioadă.

Singurul copil al președintelui SUA și al Primei Doamne are doar 13 ani, dar pare că a depășit deja înălțimea de 1,80 m. De altfel, mulți utilizatori de Twitter sunt de părerea că acesta va crește până la 2 metri.

”Cine a mai căutat pe Google cât de înalt este Barron Trump după ce a văzut imaginile cu el întorcându-se la Casa Albă, din weekend? Eu, la vârsta lui, aveam 1,65 m, iar el are cel puțin 1,80 m. Dacă va continua să crească va avea cel puțin 2 metri”, a scris un fan pe Twitter.

”Când a crescut Barron Trump atât de mult? Arată ca un gigant pe lângă Trump și Melania”, a consemnat altcineva.

”Tocmai am văzut știrile și mi-a picat fața când am observat cât de înalt este Barron Trump. Acum un an, era jumătate din Trump, iar acum este mai înalt decât tatăl său. Cum este posibil”, a mai scris cineva pe Twitter.

Între timp, fiul adolescent al Melaniei a atras atenția și dintr-un motiv cu totul diferit. Fanii au remarcat faptul că acesta este trist și distant în toate aparițiile sale publice și au încercat să găsească și o explicație.

”Cred că Barron avea 11 ani când tatăl lui a fost ales președintele SUA. De asemenea, pare un puști foarte tăcut, timid și introvertit. În plus, chiar înainte de președinție, tatăl său nu părea să aibă foarte mult de-a face cu el”, a scris un fan pe forumul Quora.

Foto: Getty



