Barron Trump, apariție rară! Adolescentul de 16 ani pare să nu se oprească din crescut. Ce înălțime are acum

Recent, Barron Trump a fost surprins alături de familia sa la înmormântarea Ivanei Trump, fosta soție a tatălui său, Donald Trump.

Fiul cel mic al fostului președinte SUA este, la doar 16 ani, mai înalt decât toți din familia sa, măsurând nu mai bine de 2,01 metri.

De altfel, Barron s-a dovedit un copil precoce și, la doar 13 ani, era deja mai înalt decât părinții săi, în condițiile în care Melania Trump are o înălțime de 1,80 m, iar Donald Trump măsoară 1,88 m.

Silueta impresionantă a adolescentului a făcut de multe ori valuri pe social media, una dintre fotografiile cu Barron devenind virală pe Twitter.



Barron Trump looks like two kids in a trench coat pic.twitter.com/nPL1wX755L