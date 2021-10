Ben Affleck, cel mai invidiat bărbat al momentului. Ce femei frumoase are pe lista sa de cuceriri 

Ben Affleck și Jennifer Lopez fac furori de câteva luni în presa mondenă cu relația lor desprinsă parcă dintr-un film romantic. Este cunoscut faptul că la începutul anilor 2000 au fost la un pas să se căsătorească, însă cei doi s-au despărțit total neașteptat, spre dezamăgirea fanilor.

“Bennifer” au dat uitării supărările din trecut și acum se bucură de o noua poveste de iubire. Însă amândoi au o lista lungă de relații eșuate. Cine sunt femeile frumoase și celebre din viața lui Ben Affleck dinainte și după J Lo? Toată lumea știe de căsătoria lui cu Jennifer Garner, însă actorul a avut și alte iubite faimoase.

Gwyneth Paltrow





Se pare că actorii chipeși de la Hollywood au o slăbiciune pentru Gwyneth Paltrow. Se știe că aceasta a fost una dintre marile iubiri ale lui Brad Pitt. Affeck și Paltrow au jucat împreună în “Bounce” și în “Shakespeare in love” și au format un cuplu timp de 3 ani.

“Părinții mei îl apreciau pentru că este super inteligent și foarte, foarte talentat și amuzant. Dar nu era într-un moment în viața lui în care să aibă o relație serioasă”, a povestit ulterior Gwyneth Paltrow.

Jennifer Garner





Affleck a cunoscut-o pe Jennifer Garner pe platourile de filmare ale Pearl Harbour, în 2001, iar apoi s-au reunit pentru “Daredevil”, în 2003. Aceștia s-au căsătorit în 2005 și au împreună 3 copii. Problemele lui Ben Affleck cu alcoolul și nenumeratele infidelități au pus capăt căsniciei, în ciuda multor ședințe de terapie. Au fost împreună 10 ani, s-au despărțit în 2015, iar în 2017 au divorțat oficial.

Jennifer Garner a spus, după divorț, că Ben Affleck a fost iubirea vieții ei. “Este un bărbat genial, cel mai carismatic și cel mai generos. Dar e un tip complicat”.

Actorul a dezvăluit într-un interviu pentru New York Times că alcoolul i-a distrus căsnicia. “Pentru o vreme am băut normal, dar apoi am început să beau din ce în ce mai mult, pe măsură ce căsnicia mea se destrăma. Faptul că eu beam a creat și mai multe probleme în căsnicie. Cel mai mare regret al vieții mele este divorțul”.

Producătoarea Lindsay Shookus și modelul Playboy Shauna Sexton





În 2017, actorul și-a confirmat relația cu producătoarea de la Saturday Night Live, Lindsay Shookus. Cu multe despărțiri și împăcări, cei doi și-au spus adio în 2019.

Între timp, actorul a mai făcut o cucerire – modelul Playboy Shauna Sexton, care pe atunci avea 23 de ani.

Ana de Armas





Cu Ana de Armas actorul părea ca un puști îndrăgostit, în imaginile suprinse de paparazzi. Tot timpul se țineau de mână, se îmbrățișau și se sărutau. Cei doi s-au cunoscut la filmările “Deep Water” și atracția a fost reciprocă. Numai că au luat-o pe căi diferite, iar prietenii lui Affleck au spus că acesta a fost extrem de afectat. După despărțire, actorul arăta slăbit și deprimat. Deși le-ar fi spus apropiaților că e gata să renunțe la femei, nu a durat mult și a început o noua relație. Cu diva supremă, Jennifer Lopez.