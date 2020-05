Bernie Ecclestone (89 de ani), cu soția însărcinată la cumpărături. Boss-ul F1 e încă „verde”

Magnatul britanic Bernie Ecclestone are grijă ca soța sa tinerică să aibă parte de mișcarea necesară înainte de a naște. Fostul director executiv al Formula One Group va avea primul său băiat, în iulie.

A șocat pe toată lumea, în 2012, când a anunțat că s-a logodit cu o femeie de 35 de ani. Patru luni mai târziu s-a căsătorit cu acea femeie, de care s-a îndrăgostit în timpul unui Mare Premiu de Formula 1. Fabiana Flosi (44 de ani) este însărcinată în luna a 7-a și e răsfățată de soțul ei miliardar.

Cei doi au fost văzuți împreună la cumpărături, în stațiunea de schi elvețiană Gstaad. Locuiesc în Elveția, unde au petrecut toată perioada de izolare impusă de autorități.

Bernie Ecclestone, care s-a retras de la conducerea Formulei 1, a declarat recent că a avut suficient timp în ultima perioadă să facă și lucruri pe care le uitase demult. Cum ar fi să lucreze la un copil. Magnatul a anunțat că va avea primul său băiat în urmă cu o lună și s-a declarat fericit.

„Sunt foarte fericit pentru soția mea. Căuta acest lucru să se întîmple de ceva timp, astfel că sunt fericit că va avea pe cineva când eu nu voi mai fi. E distractiv, am 5 nepoți și abia aștept să am încă un copil”, a declarat Ecclestone, conform Daily Mail.

