Betty Salam, a rupt tăcerea despre divorț! Ce se întâmplă între fiica lui Florin Salam și Cătălin Vișănescu

Betty Salam a făcut primele declarații despre relația cu soțul ei, după ce s-a zvonit că sunt la un pas de divorț.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu sunt împreună de pe vremea când tânăra avea doar 14 ani. Împreună au un băiețel, pe Matthias, în vârstă de 5 ani.

Recent, în presă au apărut zvonuri despre faptul că fiica lui Florin Salam nu se mai înțelege cu partenerul ei și că cei doi ar fi la un pas de divorț.

Betty Salam a făcut primele declarații despre zvonurile apărute în spațiul public și a precizat că nu știe de unde au ieșit aceste bârfe, căci ea nu a declarat că există neînțelegeri între ea și partenerul ei.

Tânăra a mai precizat că, în ultima vreme, a evitat să-și mai expună relația și copilul în online.

„Nu am declarat absolut nimic că nu ne înțelegem, sau habar nu am. Nici nu știu ce articol a apărut. În ultima perioadă am decis să nu îmi mai afișez relația ca în ultima vreme. Pe Instagram îmi afișam copilul, relația... Am spus că este mult mai bine pentru că o relație sănătoasă și fericită trebuie să fie mai ascunsă din punctul meu de vedere. Nu există iubire, dragoste, relație fără puțină ciondăneală, că eu așa îi spun. Aia nu e dragoste din punctul meu de vedere. Trebuie să existe puțină gelozie acolo, că altfel nu iubești persoana de lângă tine”, a mărturisit Betty Salam, într-o emisiune TV, relatează wowbiz.ro.

Mai mult, Betty nu s-a ferit și a recunoscut că soțul ei este un bărbat gelos.

„El este puțin mai gelos ca mine, adică eu eram în trecut mai geloasă dar cu vârsta, în timp ce cresc, îmi dau seama că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe ceea ce avem de făcut, pe viața noastră, pe copil, pentru că gelozia nu cred că e foarte constructivă. Dacă eu am încredere în el, el are încredere în mine, cred că ăsta e cel mai important lucru. Fără încredere nu faceți nimic. Eu îi cunosc codul de la telefon, dar nu găsesc nimic în telefonul lui. Și dacă aș fi găsit, poate m-aș supăra pe moment, dar eu știu cum e soțul meu și știu cum este el ca om și mă cunosc pe mine ca femeie și de ce să stric ceva frumos și de ani de zile de când sunt cu el pentru un mesaj. Dacă ar fi ceva mult peste, atunci... dar nu vreau să mă gândesc atât de departe”, a mai declarat Betty Salam.

Sursă foto: Instagram/ Betty Salam

