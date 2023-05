Bia Khalifa, adevărul despre sărutul controversat cu 6ix9ine: „M-a ales pentru că sunt Bia Khalifa”

Bia Khalifa este din nou în atenția publicului larg după ce s-a sărutat pe scena Beach Please cu nimeni altul decât rapperul internațional 6ix9ine! Nimeni nu se aștepta la o asemenea apariție a blondinei, mai ales că artisul a fost cel care a făcut publice imaginile cu sărutul pasional.

Bia Khalifa este una dintre cele mai controversate vedete de la noi din țară din cauza aparițiilor excentrice pe care le are în spațiul public, a comentariilor fără perdea și a videoclipurilor deocheate pe care le postează pe contul ei de OnlyFans. Zilele trecute, vedeta a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată, la festivulul de la Costinești, Beach Please!. La malul mării au fost prezenți o mulțime de tineri care au plătit bilet pentru a-și vedea idolii.

Unii au ales să își achiziționezed biletul de acces general, alții au optat pentru un loc VIP, iar Bia Khalifa a primit invitație direct în camera de hotel a lui 6ix9ine. Aceasta se pare că a avut parte de momente plăcute alături de rapper, cei doi sărutându-se pasional și distribuind imaginile pe Instagram și Tiktok. Blondina a declarat că partea a doua din videoclip se poate vedea pe contul ei de OnlyFans:





Ulterior, fosta concurentă „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a postat un nou videoclip cu rapperul, de această dată sărutându-se în mijlocul festivalului:





După ce imaginile s-au viralizat în mediul online, mai multe persoane și-au dat cu părerea despre sărutul neașteptat dintre Bia Khalifa și 6IX9INE. Unii internauți au considerat că gestul făcut de blondină a „salvat” reputația românilor în fața artiștilor internaționali, în timp ce alții au judecat-o aspru pentru sărutul controversat.

Acum, Bia Khalifa a oferit primele declarații despre întregul moment devenit viral. Aceasta susține că nu ea a fost cea care l-a contactat pe 6ix9ine, ci invers!

„6ix9ine a pus un story cu mine în care ne sărutăm. El a pus primul story, iar eu am dat repost. Oamenii mă întreabă cum am ajuns la el. Nu eu am ajuns la el, ci el a ajuns la mine.

Este ca și cum aș întreba un pilot de avion cum a decolat sau cum a aterizat cu avionul. Avionul este făcut să zboare, nu? Așa sunt și eu, dacă eu sunt o legendă, așa mi-a fost scris. Nu știu de ce se miră lumea când eu sunt cine sunt! Degeaba încearcă să mă saboteze lumea, că faptele vorbesc de la sine”, a spus Bia Khalifa pentru Fanatik.ro.

Mai mult decât atât, Bia Khalifa a subliniat faptul că au existat oameni care nu s-au arătat fericiți de ipostaza în care s-a afișat alături de 6ix9ine, punctând că rapperul s-a sărutat și cu alte femei. Aceste lucruri nu au afectat-o pe vedeta noastră, ci dimpotrivă, s-a simțit mândră că ea a fost singura care a fost distribuită pe InstaStory:

„S-a creat vâlvă pe internet. Oamenilor nu le-a venit să creadă, au fost și puțini oameni care mi-au dat hate. Nu au existat reacții neutre. Persoanele care mi-au scris de rău probabil vor să-l vadă și să-l cunoască și probabil nu au avut bani nici de bilet să-l vadă la concerte. Degeaba spun haterii că s-a mai pupat cu alte fete.

Probabil s-a pupat, dar m-a postat doar pe mine. E treaba lui, eu am fost cu el singură. Nu știu de ce se miră săracii ăștia! Eu sunt Bia Khalifa, Nicki Minaj este Nicki Minaj.

M-a ales pentru că sunt Bia Khalifa, nu că semăn cu Nicki Minaj. A pus story cu mine pentru că sunt Bia Khalifa și sunt cine sunt. El a pus, eu nu i-am cerut asta!”, a mai spus Bia pentru sursa citată.

Sursă foto: Bia Khalifa/Instagram

