Bia Khalifa, declarații neașteptate despre Dani Mocanu

Bia Khalifa este una dintre cele mai controversate persoane publice din România din cauza modului său liber de exprimare, dar și a relațiilor pe care le-a afișat de-a lungul anilor. La doar 15 ani, imaginile cu Bia și Dani Mocanu făceau înconjurul presei, cei doi susținând la acea vreme că formează un cuplu.

Bia Khalifa a șocat o țară întreagă în momentul în care a apărut la doar 15 ani alături de manelistul Dani Mocanu. Cei doi aveau o relație extrem de controversată la acea vreme, atât din cauza diferenței de vârstă, cât și din cauza declarațiilor publice pe care cei doi le susțineau. Povestea de dragoste nu a durat foarte mult, iar separarea nu a fost deloc una discretă. În momentul despărțirii, Bia a ieșit în spațiul public și l-a criticat aspru pe fostul ei partener.

Acum, după mai bine de 7 ani de la despărțire, Bia Khalifa a fost invitată la o emisiune online, acolo unde a vorbit despre foarte multe detalii din viața ei. După ce a abordat mai multe subiecte de actualitate, reporterii au făcut-o pe blondină să se întoarcă în timp, la perioada în care forma un cuplu cu Dani Mocanu. Întrebată ce a însemnat manelistul pentru ea, vedeta de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a declarat că nu își mai amintește foarte multe aspecte ale relației, însă știe sigur că ea a fost prima femeie cu care cântărețul s-a afișat:

"Nu mai știu ce a însemnat Dani Mocanu pentru mine. E atât de veche povestea asta, e prea veche. Nici nu îmi mai aduc aminte. Am chestiile mele. Sunt prima iubită cu are s-a pozat. Eu nu am absolut nimic cu el.

Mi-a făcut la vremea respectivă foarte mult rău. Eram un copil care eram invitată de televiziuni și nu știam ce să vorbesc și ei pentru rating încercau să-mi facă rău, să mă ia la mișto.", a declarat Bia Khalifa.

Mai mult decât atât, Bia Khalifa a vorbit și despre experiența nefericită prin care a trecut cu Fulgy în urmă cu doar câteva luni. După ce au format o relație, cei doi s-au despărțit cu scandal și au ajuns chiar la poliție:

"Eu nu sunt disperată după atenție așa cum era el. Tremura de nervi și mă obliga să fac Tik-Tok-uri cu el. Mă ținea în casă(...) Mă amenință de pe un cont fake și oricum mă amenința și așa mai departe, numai că în instanță trebuie să dovedești. Eu am ceva înregistrări, dar chestiile acestea nu o să le fac niciodată publice pentru că eu vreau să câștig procesul acesta și o să-l câștig, atâta pot să spun", a mărturisit Bia Khalifa

Sursă foto: Bia Khalifa/Instagram

