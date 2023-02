Bia Khalifa, prima reacție după ce s-a despărțit de Fulgy: „Sunt singură, regina s-a întors!”

Bia Khalifa este una dintre cele mai controversate persoane din spațiul public, aceasta fiind în centrul atenției în ultima perioadă datorită relației sale cu Fulgy. Deși cei doi își jurau iubire și aveau planuri de nuntă, se pare că povestea de dragoste s-a sfârșit înainte de termen. Iată ce a spus fosta concurentă „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” după ce s-a aflat că este din nou singură!

Bia Khalifa pare mai fericită ca niciodată datorită despărțirii de Fulgy. Aceasta, deși avea doar cuvinte de laudă la adresa băiatului din Clejani, acum susține că se simte eliberată de un „sărac”. Pe rețelele de socializare, fosta concurentă „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a oferit o primă reacție, care a stârnit imediat controverse în spațiul public.

Modelul OnlyFans nu a spus concret motivul pentru care ea și Fulgy au pus capăt relației, însă a punctat că ea a fost cea care a luat decizia. Mai mult decât atât, blondina susține că nu va divulga detalii din intimitatea cuplului cât timp fiul Clejanilor va fi „cuminte”:

„Bine că am scăpat de săracul ăla. Sunt singură, regina s-a întors! Și pentru cine se întreabă, eu l-am lăsat. Eu am pus prima story și a pus și el după. Dacă e cuminte și își vede de treaba lui, nu vă spun ce s-a întâmplat, rămâne privat tot, din respect pentru mine, că eu nu fac tam-tam, doar mă protejez în caz de ceva și răspund în caz că trebuie să corectez situații sau discuții legate de mine”, a spus Bia pe rețelele de socializare.

Mai mult decât atât, Bia Khalifa susține că Fulgy ar fi păstrat anumite imagini și videoclipuri pe Instagram și TikTok deoarece în acest mod primește mai multă atenție din partea fanilor:

„Dacă vrea să-l fac vedetă, că nu-l bagă nimeni în seamă, că are TikTok-ul și Instagram-ul plin doar de mine (și nu le șterge, doar le arhivează ca să nu piardă like-urile). Atât am de spus, nu are de cât să își vadă de treabă și să o lăsăm moartă”, a adăugat ea.

