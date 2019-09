Bianca Andreescu, invitată în emisiunea lui Jimmy Fallon: "Am scris istorie pentru Canada"

După ce a învins-o pe Serena Williams în finala de la US Open și a câștigat unul dintre cele mai râvnite trofee din tenisul mondial, Bianca Andreescu a devenit un adevărat fenomen. Canadianca de origine română a fost invitată în emisiunea cu cel mai mare succes din America – The Tonight Show, cu Jimmy Fallon.

Jimmy Fallon a înșiruit toate performanțele pe care Andreescu le-a reușit în cariera sa. “Ai început anul de pe poziția 152 acum ești pe 5, ești prima adolescentă care câștigă un asemenea turneu în ultimii 10 ani, ești prima jucătoare născută în anii 2000 care a câștigat un turneu important, ești prima canadiancă care a reușit aceasta performanță!”, i-a spus prezentatorul tv.

“Mă faci să roșesc!”, a fost replica Biancai.

“Canada este înnebunită după tine! Toata lumea te felicită!”, i-a spus Fallon. Bianca Andreescu a dezvăluit că o mulțime de vedete din Canada au felicitat-o: Shania Twain, Justin Trudeau, Steve Nash. “Am simțit toată dragostea de acasă!”.

Bianca a glumit că i-ar fi plăcut să o felicite și Drake :)

Bianca a vorbit și despre cum se simte în calitate de câștigătoare la US Open. “Am scris istorie pentru Canada, mă simt binecuvântată!

Anul trecut a fost nebunie, am avut o accidentare gravă la spate, iar faptul că acum am câștigat acest trofeu este un lucru cu adevărat special! Iar să joc cu Serena în finală este ceva la care am visat de foarte mult timp… Eram foarte, foarte emoționată înainte de meci, dar pe teren m-am ținut de plan și am făcut lucruri bune!”