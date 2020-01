Bianca Brad a devenit Miss România în 1990, iar acum, 30 de ani mai târziu, pare să fi găsit elixirul tinereții.

Secretul ei: sportul! În 2019 și-a luat certificatul de instructor de pilates și face ore întregi de sport pe zi. În plus, are o alimentație sănătoasă, abordează o coafura modernă și are un spirit foarte tânăr.



Pe 28 ianuarie, când a împlinit 52 de ani, frumoasa Bianca a declarat pentru Click:

"Mi-am început ziua plângând...copleşită de emoţie, când am citit versurile pe care le-a scris Luca special pentru ziua mea.Mi-a făcut o surpriză urişă! Ştiam că este sensibil şi că are talent la scris, dar de data asta s-a întrecut pe sine. Apoi am fugit să ţin clasa de Pilates, unde mi-a venit ideea să fac o poză care să surprindă o mică, foarte mică bucăţică din ceea ce sunt şi fac în această etapă a vieţii mele. Am împlinit 52 de ani".



PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA EMISIUNILE PREFERATE:



FOTO: INSTAGRAM BIANCA BRAD