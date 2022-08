Bianca Drăgușanu are o… sosie în America . Cum arată tânăra influenceriță care pare sora geamănă a româncei

Blondă, ochi albaștri, buze mari și un bust impresionant – descrierea Biancai Drăgușanu se potrivește perfect și Sashei Lexa, o influenceriță stabilită în Statele Unite.

Blonda, care pare sora geamănă a Biancai Drăgușanu, face senzație cu look-ul sau pe Instagram. Sute de mii de oameni o urmăresc pentru postările ei îndrăznețe. Cu buzele mărite de medicul estetician, cu silicoane și cu machiaje stridente, Sasha Lexha este imposibil de ignorat.

Tânăra își dorește să se facă remarcata pe coperta Maxim, așa că și-a pus fanii să o voteze într-un sondaj pe site-ul revistei. Ce-i drept, are toate calitățile fizice pentru o asemenea provocare.

Deși Sahsa Lexha nu vorbește cu fanii ei despre operațiile estetice pe care și le-a făcut, Bianca Drăgușanu este extrem de deschisă la acest capitol. Românca face des vizite în cabinetul chirurgului estetician. “Bineînțeles, am venit să îmi fac intervenții noi, îmi fac din nou proceduri. Azi am de gând să îmi refac mandibula. Nu am mai făcut-o de un an și trebuie din nou. Nu este o procedură deloc dureroasă, iar rezultatele se văd pe loc. Se mențin până la un an, un an și jumătate. O să fiu ca Angelina Jolie cu maxilarul ăsta”, le-a povestit Bianca Drăgușanu fanilor nu cu mult timp în urmă.