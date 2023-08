Bianca Drăgușanu, despre o destinație iubită de români: "Eu nu suport lucrurile astea. Nu m-aș duce"

Deși pleacă foarte des în vacanță, Bianca Drăgușanu nu a mai plecat nicăieri de la începutul anului și chiar evită anumite destinații.

Cu sinceritate, a povestit pentru Fanatik:

„Eu vara asta nu am fost plecată nicăieri. Ultima mea vacanță a fost prin martie, cam așa. Asta este situația, mie nu îmi place să merg singură. Voi pleca, mai încolo. Nu am fost eu plecata din țară, dar am rupt shopping-ul online. (...) Eu dacă merg undeva, trebuie să fac shopping. Chiar și în vacanță, dacă sunt pe o insulă și nu am ce să cumpăr, fac shopping online. Apoi când vin acasă, am foarte multe colete care mă așteaptă la ușă."





Mai mult, a mărturisit că fuge cât poate de o destinație altfel iubită de români:

„Sora mea s-a întors de curând de acolo și a spus că e ceva rău de tot. Oamenii se uită urât la femei, femeile sunt considerate niște obiecte. Eu nu suport lucrurile astea. Nu m-aș duce undeva unde există mentalitatea aceasta și prostia oamenilor, în general. Sunt îndoctrinați. În alte țări se venerează vaca, iar aici femeia e considerată obiect.”

