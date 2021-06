Bianca Drăgușanu: "Port zâmbetul pe care tu mi l-ai dat și rochia visurilor mele"

Bianca Drăgușanu a trezit din nou curiozitatea fanilor ce o urmăresc.

Cele mai recente fotografii postate pe Instagram i-au făcut pe unii fani să întrebe: "te-ai căsătorit?" Și asta pentru că s-a prezentat în rochie de mireasă, iar alături de poze a scris și un mesaj enigmatic:

"Port zâmbetul pe care tu mi l-ai dat și rochia visurilor mele."





"I’m wearing the smile you gave me and the dress of my dreams."







Mirele la care se gândește toată lumea e Gabi Bădălău, cu toate că acesta a precizat de curând că nu mai au o relație, deși au fost împreună. Rămâne de văzut dacă Bianca a mers din nou spre altar sau este vorba de o reclamă făcută special pentru Instagram. La o televiziunea cu știri mondene, Gabi Bădălău declara: „Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental. Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei.

Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei. Referitor la nuntă, nu s-a pus niciodată problema. Nu ne-am făcut planuri niciodată de nuntă. Au fost 100% invenții și minciuni și răutăți. Niciodată! Nu există! Eu și Bianca nu am vorbit niciodată aceste detalii.”



