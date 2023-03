Bianca Drăgușanu, revoltată că nu mai are voie să facă reclamă la jocurile de noroc: "E discriminare!"

Bianca Drăgușanu nu este de acord cu interzicerea reclamelor la jocuri de noroc, mai ales că se numără printre vedetele și influencerii care încasau sume uriașe de urma contractelor.

Fosta prezentatoare susține că este vorba de discriminare și că politicienii ar trebui să se gândească că unii trăiesc de pe urma acestor venituri.

Săptămâna trecută, Senatul a adoptat, în plen, proiectul care vizează limitarea publicităţii audiovizuale pentru jocurile de noroc şi pentru pariurile sportive.

Senatorii au votat pentru permiterea reclamelor între orele 23:00 şi 6:00, iar reclamele outdoor nu pot depăşi 30 de metri pătraţi.

Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Bianca Drăgușanu are peste 1,2 milioane de urmăritori pe Instagram și are venituri uriașe din publicitate. Vedeta are inclusiv contract cu o celebră casă de pariuri.

„Cum să nu mă mai lase să fac astfel de reclame? Eu vreau să muncesc, mi se interzice acest drept, să muncesc? Este discriminare și voi face plângere. Dacă eu poate din acești bani îmi creșteam copilul? S-a gândit cineva la aceasta situație, că poate și sportivii și ceilalți colegi, care fac reclame, trăiesc doar din aceste contracte? E discriminare! Am muncit, ani la rând, pentru numele meu, pentru imaginea mea, eu și din asta trăiesc, din reclame, din ședințe foto. Să facă legile cum vor ei, pentru ei, acolo, în Parlament, acolo să pună un maxim de 1.000 de euro la venituri. Au văzut ei că la Londra sunt alte legi? Pai, cine spune asta să se mute acolo, dacă nu îi plac legile din țara noastră! Ce, suntem luați de proști?”, a declarat Bianca pentru Playtech.

Fotografii: Instagram