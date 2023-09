Bianca, solicitare neașteptată pe Instagram! Este legat de fiica ei

Pe Instagram, Bianca Drăgușanu a făcut un story în care a transmis un mesaj către fanii ei.

"Am stat și m-am uitat la copilul meu și mi-am dat seama cât de repede trece timpul. Atât de repede încât urmează să intre în clasa întâi și atât de repede încât urmează să facă șapte ani. Fetia mea, pe lângă candy bar, vrea o fântână de ciocolată la ziua ei. De unde fac eu rost? Une găsesc? Cine știe, să îmi lase un comentariu ...)Solicit toate fântânile de ciocolată să vină la mine."

Legat tot de fiica ei, vedeta a avut parte de un episod neplăcut, despre care a povestit pentru SpyNews:

„Până în momentul de față m-am confruntat cu o singură situație mai dificilă, am primit câteva mesaje răutăcioase pe Instagram din partea unei mămici care nu a vrut să-și dezvăluie identitatea, care mă jignea și pe mine și pe copilul meu. Am rugat-o frumos că dacă are o problemă să o dezbată cu mine, să nu se rezume la copilul meu.

Avea o problemă cu mine la modul general, pentru că eu sunt o persoană publică, nu-i plăcea cum eu vin îmbrăcată în roz când fiind să o iau pe fiica mea de la școală și mă jignea.

Mi-a zis că data viitoare vine și mă bate pe umăr la școală când vin să-mi iau copilul și am zis că o aștept, dar nu a îndrăznit. Mi-aș dori să-și vadă de treaba ei și de copilul ei, nu cred că am deranjat-o eu cu ceva sau pe copilul ei'.”

