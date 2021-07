Bikini din bandă adezivă, atracția principală la Săptămâna costumelor de baie de la Miami

Banda adezivă e un accesoriu nelipsit pentru electricieni, pentru izolarea firelor de curent. Însă, ea a intrat și în atenția creatorilor de modă, care au descoperit că pot realiza îmbrăcăminte extrem de sexy pentru femei.

Creatorul de modă Joel Alvarez a reușit să impresioneze la Miami Swim Week 2021 cu o nouă colecție de costume de baie și body-uri ieșite din comun. Realizate exclusiv din bandă adezivă, costumele de baie au fost atracția serii sâmbătă seară, în Miami Beach.

Designerul a reușit să combine utilitatea benzii izolatoare cu designul minimalist al unor costume de baie comode și a ieșit o colecție care vine excelent pe modelele sale.

Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

Alvarez, care a început proiectul Black Tape în 2008, a dezvăluit cum i-a venit ideea.

„Într-o zi, în 2008, eram un fotograf începător care lucra cu un fotomodel ce mi-a sugerat să folosesc bandă izolatoare la ultima ei ținută. Sincer nu știam de ce voia să fac asta, dar i-am făcut pe plac și am încercat să folosesc această bandă pe post de garderobă. Efectiv, am înfășurat-o în bandă adezivă. Când am terminat, arăta ca două jamboane de Crăciun înfășurate în benzi de cauciuc (N-o să vă arăt niciodată pozele acelea)”, a scris Alvarez pe site-ul său.

Succesul a venit abia în 2012, când a început să fie invitat să susțină diverse prezentări de modă la evenimente grandioase. Azi abia face față cererii de a participa la petreceri și show-uri de fashion.

Pentru că solicitările au crescut, Joel vinde inclusiv bandă adezivă realizată special pentru crearea de bikini și ținute sexy pentru femei. Prețurile sunt între 10 și 30 de dolari rola.

Banda sa adezivă poate fi decupată în funcție de felul în care vrei să arate costumul de baie și lipită pe corp. Marele dezavantaj este că nu poți face baie cu aceste costume, deoarece banda se va dezlipi în contact cu apa.

Joel Alvarez recomandă costumele de baie din bandă adezivă doar pentru defilări, la evenimente speciale.

Fotografii: Getty Images

