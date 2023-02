Biletele la filmul Haita de acțiune, puse la vânzare cu o lună înainte de lansarea în cinema

Antonia, Alex Bogdan, Anca Dinicu, Anca Dumitra și Matei Dima sunt doar câțiva dintre protagoniștii filmului „Haita de acțiune”. Ei au aflat că biletele au fost puse în vânzare cu o lună înainte de lansarea în cinema a peliculei semnate Vidra Productions.

După ce Teambuilding a devenit cel mai de succes film românesc , Vidra Productions aduce pe marile ecrane un nou proiect cinematografic ambițios, Haita de acțiune.

Comedia de acțiune îi are în distribuție pe Antonia, Alex Bogdan, Anca Dinicu, Anca Dumitra și Matei Dima și va fi lansată în cinematografele de la noi la 21 martie 2023. Cine vrea să-și reserve un loc în cinema, poate cumpăra încă de pe acum bilete la filmul Haita în acțiune. Bilete disponibile AICI.

Care este subiectul filmului Haita de acțiune

Denzel (Matei Dima) este polițist la rutieră, însă el se visează în filmele americane și își dorește să rezolve cazuri complexe. Este luat la mișto de toți colegii lui din secție pentru că este prea naiv să fie corupt și nu-l duce capul destul cât să fie comisar adevărat.

Împreună cu Oli (Antonia), o polițistă care are probleme cu nervii pentru că e sătulă de misoginismul din România, și Aurel, primul agent de circulație din departament de etnie rromă, începe să investigheze un caz interesant, însă scormonesc unde nu trebuie.

„Haita de acțiune este cel mai complex film la care am lucrat până acum. Pe lângă umor bine scris, avem coregrafie și cascadorii și o gașcă de actori extrem de talentați. Am primit memo-ul, că Teambuilding a fost prea vulgar, anunț că Haita de acțiune va exprima și mai multă realitate de limbaj românească, în cel mai comic mod posibil. Deși am emoții înainte de lansarea fiecărui film, aici simt că publicul va fi plăcut impresionat”, crede Matei Dima, actor și producător.

Vezi trailerul filmului!





Cine joacă în Haita de acțiune

Scris și regizat de Vali Dobrogeanu, noua comedie marca Vidra Producțions prezintă publicului românesc o distribuție diversă, cu tineri actori, unii deja cunoscuți și îndrăgiți, dar și câteva surprize.

„Avem super chimie, am mai filmat împreună și pentru mine este esențial să am lângă mine oameni cu care rezonez, cu care pot comunica deschis. În plus, este o onoare pentru mine să fiu alături de atâția oameni talentați”, spune Antonia despre colaborarea cu Matei Dima și primul ei rol principal într-un film.

Din distribuție mai fac parte Alex Delea, Elena Chiriac (ambii de la Survivor România ), Iancu Sterp și Vlad Brumaru.

Vezi și VIDEO: