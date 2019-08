Bill Clinton, într-o rochie în casa unui fost miliardar. Imaginile au fost făcute publice

Au fost făcute publlice imagini cu un tablou, în care apărea fostul preșdinte al Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, înbrăcat într-o rochie. Tabloul se afla în casa unui fost miliardar.

În conacul miliardarului Jeffery Epstein a fost găsit un tablou cu fostul președinte al Statelor Unite ale Americii îmbrăcat într-o rochie de culoare albastră și pantofi cu toc. Rochia seamănă foarte mult cu ținuta purtată de interna Monica Lewinsky, devenită celebră după ce a avut o relație sexuală cu Bill Cliton.

"Parsing Bill" se numește tabloul și a fost pictat de către artista australiano-americană Petrina Ryan-Kleid. Pictorița a depus acest tabloul la expoziția ei de diplomă, atunci când a absolvit New York Academy of Art, în anul 2012.

