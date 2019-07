Bluza preferată a prințesei Diana, cu care deruta paparazzi, scoasă la licitație. Care e suma

Bluza preferată a prințesei Diana, pe care o purta cel mai des când mergea la sala de gimnastică, a fost scoasă la vânzare în urmă cu câteva zile.

La 1 iulie 2019 se împlinesc 58 de ani de la nașterea prințesei Diana, motiv pentru admiratorii ei din toată lumea să-și amintească de cum a trăit prințesa de Wales. O licitație specială a fost organizată de casa de licitații RR Auction, iar piesa de rezistență este o bluză cu logo-ul companiei Virgin Atlantic, dăruită prințesei de magnatul Richard Branson.

Bluza, mai târziu dăruită de Diana antrenoarei personale de fitness, Jenni Rivett, a fost licitată de 29 de ori până acum, ajungând la suma de 5.500 de dolari.

