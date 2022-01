Bogdan de la Ploiești se mută din România? Ce a anunțat cântărețul pe rețelele sociale

Bogdan de la Ploiești și-a suprins fanii după ce a anunțat că va părăsi definitiv România. Să fie, oare, o glumă?

Bogdan de la Ploiești se bucură de un succes răsunător în România, ajungând în trending pe YouTube de fiecare dată când scoate o piesă. Acesta are o comunitate mare de fani, având pe Instagram peste 350.000 de urmăritori.

Bogdan de la Ploiești se mută din România

Recent, cântărețul a făcut o declarație total neașteptată, iar fanii nu știu dacă să îl creadă sau nu. Ei, bine, Bogdan de la Ploiești a anunțat că va pleca din România. ”În curând mă voi muta în Elveția. Definitiv. Am pregătit surprize mari pentru românii de aici. To be continued...Miroase a bani pe stradă”, a scris acesta la InstaStory.

Sursă foto: Instagram