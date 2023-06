Bogdan Ioan lansează Do It Like Jackson, piesă în al cărei videoclip apar în premieră soția și fiica sa

Bogdan Ioan a impresionat audiența și juriul emisiunii Vocea României, în 2018. A reușit să câștige show-ul cu vocea sa a la Michael Jackson, iar acum îi aduce un nou tribut megastarului odată cu lansarea „Do It Like Jackson”. În clipul piesei apare și familia lui.

Bogdan Ioan a devenit star peste noapte. Prima sa apariție la Vocea României, cover-ul piesei Earth Song a lui Michael Jackson, a strâns peste 50 de milioane de vizualizări pe YouTube până în prezent. Momentul din audiții a intrat în topul global The Voice Top 10 Acts, demonstrând că talentul său depășește granițele țării.

Artistul vine cu un nou single, Do It Like Jackson, realizat în colaborare cu March and June. Videoclipul piesei este unul special pentru artist – pentru prima oară, Bogdan Ioan apare alături de soția sa, Roxana, și fiica lor, Nora Petra.

„După ultimele 3 piese în limba română, a venit timpul să lansez și o piesă în limba engleză, mai ales că din comunitatea mea online fac parte foarte mulți susținători din toate colțurile lumii. Do It Like Jackson are un vibe fresh, de vară, și îmi doresc ca ascultătorii să lase stresul și grijile deoparte și să se bucure de muzică și viață”, spune Bogdan Ioan.

Câștigătorul show-ului Vocea României 2018 a dezvăluit că piesa este un tribut adus lui Michael Jackson, care s-a stins din viață la 25 iunie 2009.

„Vreau să îi sărbătorim viața și tot ce a lăsat în urmă. Un alt motiv pentru care îmi sunt dragi piesa și clipul este acela că în videoclip apare și familia mea, soția și fetița noastră și a fost o experiență nouă și interesantă pentru mine. Cea mică s-a comportat exemplar, se pare că îi place zona asta artistică, s-a descurcat foarte bine din prima, nu au fost necesare mai multe duble. Sunt mândru de ea. A fost încântată de experiență, alerga peste tot când se filma, cânta și ea și dansa alături de mine. Cu siguranță Do It Like Jackson va avea un loc aparte în inima mea datorită acestui lucru. Este ca un tablou de familie transpus în clip”, a declarat artistul.

Bogdan Ioan: Do It Like Jackson - Vezi clipul piesei mai jos!



Piesa este o colaborare cu March and June, compusă de Rozsdas Marius (Magic Juice), iar versurile au fost scrise de Andrada Popa, în timp ce regia videoclipului este semnată de Rimenescu.

Vezi și VIDEO: