Bogdan Mocanu, amenzi de peste 12.000 de lei! Cum a ajuns artistul în această situație

Bogdan Mocanu s-a trezit, din nou, cu poliția la ușă! Artistul este deja obișnuit cu astfel de situații deoarece vecinii săi îl reclamă mereu, motivând că din apartamentul său răsună muzica. De această dată însă, alarma a fost una falsă!

Bogdan Mocanu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din showbizul românesc. Acesta, deși are o comunitate uriașă și foarte mulți internauți îl apreciază, în viața de zi cu zi se pare că nu este agreat de toată lumea. Artistul a spus de mai multe ori pe rețelele de socializare faptul că se confruntă cu mari probleme cu vecinii, din cauza gălăgiei din apartamentul lui.

Bogdan s-a trezit cu poliția la ușă de foarte multe ori, după ce vecinii au făcut sesizări la 112. Totuși, au existat și momente în care oamenii legii au ajuns la fața locului și au constatat că în apartamentul artistului nu este deloc zgomot, ba din contră. Recent, el a povestit cum s-a trezit cu șase mașini de poliție în fața blocului, fără să fi făcut nimic greșit:

"Unul dintre vecini a făcut rost de numărul meu de telefon și mai vorbim prin mesaje. Este un fel de intermediar între mine și poliție. Dacă are chef îmi scrie să dau muzica mai încet, dacă nu, cheamă direct poliția. Săptămâna aceasta m-am întâlnit de trei ori cu domnii polițiști. Nu exista nici un polițist de la secția 16, care să nu mă cunoască, să ma cunoască personal. S-au obișnuit cu mine, s-au obișnuit și cu abuzurile vecinilor, și spun acest lucru pentru că la ultimele 10 vizite, nu au găsit niciodată muzica tare. Îi rog de fiecare dată când vin să vorbească și cu cel care îi cheamă, nu au voie să îmi spună cine a sunat, le spun că pe stradă se întâmplă nenorociri, iar ei vin câte 8-10 agenți la mine la ușă pentru a da muzica mai încet. La ora 5 dimineața erau 6 mașini de poliție la mine în fața blocului, pe motiv ca aș avea muzica tare. Când au urcat, eu întindeam haine", a declarat Bogdan Mocanu pentru Spynews.ro.

Mai mult decât atât, manelistul a declarat că până în prezent a acumulat amenzi în valoare de 12.000 de lei, pentru gălăgie. Totuși, el consideră că unele dintre sesizări au fost nejustificate și că, deși spera să se înțeleagă cu vecinii doar din vorbe, s-a trezit cu înjurături făcute publice pe grupul de WhatsApp al blocului în care locuiește:

"Eu și vecinii mei nu ne sincronizăm programul, eu nu am o problemă cu cei care își fac lucrări în casă dimineața, folosesc bormașina, îi înțeleg și mi-as dori ca și ei să ma înțeleagă pe mine, dar..până la urmă trebuie să gasim o soluție, am în jur de 12.000 lei amenzi. În ritmul acesta cred că am să îi rog pe vecinii mei să îmi plătească întreținerea, o să-mi mai iau un job pentru a putea să îmi plătesc amenzile. Nu consider că deranjez așa mult pe cineva, încât să se facă abuzul acesta. Am încercat să discut cu ei, există un grup de WhatsApp al blocului, atunci când am încercat să intru pe acesta, am văzut numele meu menționat de vreo 20 de ori, iar în fiecare mesaj erau înjurături. Eu nu am nervii necesari să stau să asist la așa ceva. Și am spus, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau.", a mai declarat artistul.

Sursă foto: Bogdan Mocanu/Instagram