Bogdan Mocanu, primele declarații după ce a fost chemat la Poliție: „Am primit acasă o citație”

Bogdan Mocanu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de muzică de petrecere de la noi din țară, acesta având un succes incredibil atât la evenimente, cât și în mediul online. Tânărul este urmărit de peste 600.000 de oameni pe Instagram, acolo unde își ține fanii la curent cu toate noutățile din viața lui.

Bogdan Mocanu a reușit să intre în vizorul Poliției Române! Artistul a primit acasă o citație în care a fost chemat la Secția de Poliție nr. 16 din Capitală. Potrivit declarațiilor oferite pentru SpyNews, prietenul lui Jador ar fi deranjat vecinii din bloc cu gălăgia din apartamentul său. Astfel, autoritățile au fost alertate, iar tânărul riscă pedepsa cu amendă, pentru deranjarea liniștii publice:

”Am primit acasă o citație să mă prezint la secția de poliție să dau o declarație. Aparent am supărat vecinii, dar cam exagerează. Aparent cică aș fi făcut gălăgie, dar de fiecare dată când a venit un echipaj de poliție nu am pățit nimic niciodată că au sesizat și ei că nu e deranjant și nu am primit nicio amendă niciodată”, a spus Bogdan Mocanu pentru sursa menționată.

În urma incidentului, Bogdan Mocanu a luat o decizie! Acesta vrea să își vândă apartamentul de lux pentru suma de 200.000 de euro și să se mute la casă:



”Cred că o să vând apartamentul, mai am 5% să-l termin și cred că o să îl pun la vânzare și să mă mut la casă să nu mai am probleme, să nu mai aud de nimeni. Poate o să reușesc să-mi recuperez investiția, dar acum sper să găsesc oameni care să aprecieze toată munca depusă. S-a văzut că s-au investit bani”, a mai spus el.

Sursă foto: Bogdan Mocanu/Instagram

VEZI ȘI VIDEO