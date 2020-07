Boris Becker, în vacanță cu iubita lui mult mai tânără decât el. Cum arată noua cucerire a sportivului

Boris Becker a fost surprins de paparazzi în vacanță în Ibiza, alături de copii și actuala iubită, Lilian de Carvalho Monteiro.

Fostul tenismen petrece câteva zile alături de mezinul familiei, Amadeus (10 ani), dar și de Elias, băiatul de 20 de ani al sportivului.

Lilian ar fi o analistă a riscurilor politice din Londra, iar cei doi s-au cunoscut în timpul unor evenimente legate de mișcarea Black Lives Matter. Despre vârsta ei nu se știu informații concrete, însă presa din străinătate speculează că ar avea în jur de 32-35 de ani.

Boris Becker s-a despărțit de modelul Lilly Becker (43 de ani), mama lui Amadeus, în 2018, după o relație de 13 ani, dintre care 9 ani de căsnicie.

Fostul sportiv mai are doi copii din primul mariaj, cu Barbara Feltus, Noah Gabriel și Elias Balthasar, iar dintr-o aventură are o fiică pe nume Anna Ermakova.

