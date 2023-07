Boureanu și Laura Dincă sunt din nou împreună? Declarațiile neașteptate făcute de bărbat: ”Avem o relație...”

Cristian Boureanu și Laura Dincă au fost surprinși împreună, la aproape doi ani de la despărțire. Cei doi au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc, diferența de vârstă dintre cei doi a fost un subiect intens dezbătut de-a lungul timpului. După ce au pus punct relației, în urmă cu doi ani, Boureanu și Laura s-au revăzut recent. Să fie aceasta împăcarea momentului?

Ce spune Cristian Boureanu despre revederea cu Laura Dincă

Laura Dincă și Cristian Boureanu și-au spus ”adio” în vara anului 2021. Vestea că cei doi nu mai formează un cuplu a picat ca un trăsnet pentru cei care îi admirau, mai ales că erau împreună de 6 ani.

Recent, cei doi au fost surprinși împreună, luând masa la un restaurant luxos din Capitală.Pe tot parcursul cinei, cei doi au vorbit și și-au zâmbit unul altuia, semn că s-au simțit extrem de bine împreună, conform Cancan.ro.

La scurt timp după ce au fost surprinși împreună, Cristian Boureanu a făcut primele declarații despre revederea cu fosta parteneră.

„A fost o întâlnire ca între prieteni, am stat șase ani și jumătate împreună. Am luat masa și am stat la povești. Avem și trei căței împreună. Nu ne mai văzusem de luni bune. Avem o relație bună, amicală ”, a declarat Cristian Boureanu, pentru sursa citată.